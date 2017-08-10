Виллиан намерен выиграть с «Челси» Лигу чемпионов и клубный ЧМ

Футболист английского «Челси» Виллиан рассказал, каких бы целей хотел достичь с командой в ближайшем будущем.

«Разумеется, мне хочется выигрывать как можно больше трофеев. Намерен завоевать в составе «пенсионеров» и Лигу чемпионов, и клубный чемпионат мира. Кроме того, есть желание когда-нибудь стать лучшим футболистом планеты.

Что касается сборной Бразилии, то с ней хочу стать чемпионом мира», – поделился своими мечтами южноамериканец.

Для «Челси» сезон стартует 12 августа домашним матчем против «Бернли».