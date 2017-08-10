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    Виллиан намерен выиграть с «Челси» Лигу чемпионов и клубный ЧМ

    Футболист английского «Челси» Виллиан рассказал, каких бы целей хотел достичь с командой в ближайшем будущем.

    «Разумеется, мне хочется выигрывать как можно больше трофеев. Намерен завоевать в составе «пенсионеров» и Лигу чемпионов, и клубный чемпионат мира. Кроме того, есть желание когда-нибудь стать лучшим футболистом планеты.

    Что касается сборной Бразилии, то с ней хочу стать чемпионом мира», – поделился своими мечтами южноамериканец.

    Для «Челси» сезон стартует 12 августа домашним матчем против «Бернли».

    Источник: Goal.com

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    10.08.2017 12:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 11 августа 2017, 07:07

      Дай бог!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 10 августа 2017, 13:21

      Как с игрой арсеналом вам из группы выйти не светит... без косты наподение дно...

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