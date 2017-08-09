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    Моуринью: «Если бы были видеоповторы, то основное время встречи закончилось бы вничью со счетом 1:1»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью остался недоволен судейством в матче за Суперкубок УЕФА против «Реала» (1:2). По мнению португальского специалиста, первый гол мадридцев в исполнении Каземиро был забит из положения вне игры.

    «Мы провели хорошую игру и уступили всего в один мяч, который при этом был забит из офсайда. Если бы были видеоповторы, то основное время встречи закончилось бы вничью.

    «Реал» доминировал в первом тайме, а мы – во втором. Каждая из команд могла забить в этом матче больше голов», – сказал Моуринью.

    Моуринью опять проиграл Суперкубок Европы. Все справедливо?

    Источник: BBC

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    09.08.2017 01:01
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 9 августа 2017, 19:50

      плохому танцору яйцо мешает.Втором тайме Реал вас проста развёл так как будто они тренировались.

      0
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 9 августа 2017, 10:56

      Если бы были повторы думаю МЮ не дотянул бы до 6-го места в АПЛ

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 9 августа 2017, 09:27

      Счёт по делу.Манчестер не тот.

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 9 августа 2017, 09:27

      Реалу опять гол подарили из вне игры.. Но в общем реал конечно наиграл на победу

      1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 9 августа 2017, 07:55

      Если бы, да кабы. Надо было самим играть хорошо. Благодари во всём ФИФА, которая придумала такие правила

      1
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 9 августа 2017, 07:35

      согласен с жозэ

      0
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 9 августа 2017, 07:13

      Поплачь маленький поплачь;)...

      -1
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 9 августа 2017, 06:59

      Жозе в своём репертуаре

      0
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 9 августа 2017, 06:07

      Если лох это судьба

      -1
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      Рейтинг: +5853

      AtticusFinch 9 августа 2017, 02:56

      Если бы Каземиро не засчитали гол - Реал может и три забил бы -в первом тайме МЮ ваще на поле как буд-то не было!!!

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