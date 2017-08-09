Моуринью: «Если бы были видеоповторы, то основное время встречи закончилось бы вничью со счетом 1:1»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью остался недоволен судейством в матче за Суперкубок УЕФА против «Реала» (1:2). По мнению португальского специалиста, первый гол мадридцев в исполнении Каземиро был забит из положения вне игры.

«Мы провели хорошую игру и уступили всего в один мяч, который при этом был забит из офсайда. Если бы были видеоповторы, то основное время встречи закончилось бы вничью.

«Реал» доминировал в первом тайме, а мы – во втором. Каждая из команд могла забить в этом матче больше голов», – сказал Моуринью.

Моуринью опять проиграл Суперкубок Европы. Все справедливо?