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    Марез может перейти в «Интер»

    «Интер» может приобрести полузащитника «Лестера» Рияда Мареза. Ранее «лисы» отклонили три предложения от «Ромы» по трансферу 26-летнего игрока.

    Сообщается, что переговоры находятся в самой начальной стадии и официального предложения пока сделано не было. Однако в случае продажи хавбека Антонио Кандревы в «Челси» «нерадзурри» могут активизироваться.

    Марез связан с «Лестером» контрактом до июля 2020 года. В прошлом сезоне он провел 48 поединков, записав на свой счет 10 голов и семь результативных передач.

    Источник: Football Italia

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    08.08.2017 17:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11

      ИБИ ТЕРЕК 9 августа 2017, 00:01

      игрок норм но не верится что кандрева уйдет

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    • ...
      Рейтинг: +17

      Interneradzuri 8 августа 2017, 21:02

      Вроде бы хороший игрок

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