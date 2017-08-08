Марез может перейти в «Интер»

«Интер» может приобрести полузащитника «Лестера» Рияда Мареза. Ранее «лисы» отклонили три предложения от «Ромы» по трансферу 26-летнего игрока.

Сообщается, что переговоры находятся в самой начальной стадии и официального предложения пока сделано не было. Однако в случае продажи хавбека Антонио Кандревы в «Челси» «нерадзурри» могут активизироваться.

Марез связан с «Лестером» контрактом до июля 2020 года. В прошлом сезоне он провел 48 поединков, записав на свой счет 10 голов и семь результативных передач.