Поддубский заявил, что для него принципиально было победить «Анжи», а не обыграть Григоряна

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский после встречи пятого тура РФПЛ с «Анжи» (2:0) отметил, что ему важна была победа с точки зрения турнирного положения. По его словам, для него было непринципиально обыграть наставника махачкалинцев Александра Григоряна, руководившего хабаровчанами ранее и выведшего их в Премьер-лигу.

«У нас было на день меньше для восстановления, поэтому в первом тайме не успевали за подборами. В перерыве была установка терпеть и добавить, как бы тяжело ни было.

Что касается новичка команды Мирослава Марковича, то нападающего оценивают по голам. Он забил. Дальше думайте.

Было ли принципиально выиграть у бывшего тренера команды Григоряна? Для меня непринципиально. Принципиально было одержать первую победу», – сказал Поддубский в эфире телеканала «Наш футбол».