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    Витиньо – о Жулиано: «Слышал, Манчини не очень любит бразильцев»

    Нападающий ЦСКА Витиньо выразил мнение, что полузащитник «Зенита» Жулиано потерял место в основном составе петербургского клуба в связи с нелюбовью к бразильцам главного тренера сине-бело-голубых Роберто Манчини.

    Ранее 27-летний хавбек заявил, что намерен покинуть «Зенит» и уже имеет предложения от других команд.

    – Единственный бразилец, вызывавшийся в сборную из России, Жулиано, потерял место в составе «Зенита». Вам не кажется странным, что лучший игрок команды прошлого сезона теперь не нужен?

    – Я слышал, что тренер не очень любит бразильцев. Поэтому Жулиано и не играет. Но что на самом деле происходит в команде, не знаю. Жулиано классный футболист, я несколько раз играл против него как в Бразилии, так и в России. Думаю, ему сейчас очень непросто, учитывая сложившуюся ситуацию. Ведь Жулиано и правда провел хороший сезон, был одним из лучших в прошлом чемпионате, вызывался в сборную Бразилии. Представляю, как он сейчас себя чувствует.

    Источник: «Советский спорт»

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    07.08.2017 22:23
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +979

      directorpg 8 августа 2017, 05:16

      В ЦСКА

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 8 августа 2017, 04:54

      аргентинско-бразильская неприязнь

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 7 августа 2017, 23:47

      Пускай уходит и чем раньше, тем для него же лучше. Бразилец не уживется по-любому с Педаресами и Дристусями.

      -1
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      Рейтинг: +1452

      Mariner > Супермачо 8 августа 2017, 00:05

      Не много не правильно. Паредес и Дриусси. Но в целом отличный прогресс для говорящей свиньи.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо > Mariner 8 августа 2017, 00:21

      "Не" в двух словах вместе напиши. Сразу видно, что далеко тебе и до свиного уровня и до говорящего. Сезон покажет, что охарактеризовал я их правильно.

      -2
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      Рейтинг: +17743

      paracetamol 7 августа 2017, 23:45

      С явреями был никакой, пенс с палочкой. Манчини таких не любит.

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 7 августа 2017, 22:34

      Жулиано качественный игрок и сам в состоянии решить свои карьерные изыски и устремления.... А пристрастия Манчини не стоит обсуждать, надо подождать результат...

      "Не судите человека, пока не поговорите с ним лично, потому что всё, что вы слышите — слухи..." (Майкл Джексон)

      10
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    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 7 августа 2017, 22:24

      Было бы не плохо в Спартак его забрать!

      2
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      Рейтинг: +186

      SPARTAK M222222222 > Сильвербой 7 августа 2017, 22:32

      Да они в Гремио с Луаном играли..... была бы топовая связочка:D

      3
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > Сильвербой 7 августа 2017, 22:44

      Прямо скажем, это было бы великолепно, но само собой этому не бывать...

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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 > Сильвербой 7 августа 2017, 23:27

      Забрать не получится, только за бабки.

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