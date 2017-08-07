Витиньо – о Жулиано: «Слышал, Манчини не очень любит бразильцев»

Нападающий ЦСКА Витиньо выразил мнение, что полузащитник «Зенита» Жулиано потерял место в основном составе петербургского клуба в связи с нелюбовью к бразильцам главного тренера сине-бело-голубых Роберто Манчини.

Ранее 27-летний хавбек заявил, что намерен покинуть «Зенит» и уже имеет предложения от других команд.

– Единственный бразилец, вызывавшийся в сборную из России, Жулиано, потерял место в составе «Зенита». Вам не кажется странным, что лучший игрок команды прошлого сезона теперь не нужен?

– Я слышал, что тренер не очень любит бразильцев. Поэтому Жулиано и не играет. Но что на самом деле происходит в команде, не знаю. Жулиано классный футболист, я несколько раз играл против него как в Бразилии, так и в России. Думаю, ему сейчас очень непросто, учитывая сложившуюся ситуацию. Ведь Жулиано и правда провел хороший сезон, был одним из лучших в прошлом чемпионате, вызывался в сборную Бразилии. Представляю, как он сейчас себя чувствует.