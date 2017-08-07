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  • Витиньо – о Жулиано: «Слышал, Манчини не очень любит бразильцев»

Витиньо – о Жулиано: «Слышал, Манчини не очень любит бразильцев»

7 августа 2017, 22:23
11

Нападающий ЦСКА Витиньо выразил мнение, что полузащитник «Зенита» Жулиано потерял место в основном составе петербургского клуба в связи с нелюбовью к бразильцам главного тренера сине-бело-голубых Роберто Манчини.

Ранее 27-летний хавбек заявил, что намерен покинуть «Зенит» и уже имеет предложения от других команд.

– Единственный бразилец, вызывавшийся в сборную из России, Жулиано, потерял место в составе «Зенита». Вам не кажется странным, что лучший игрок команды прошлого сезона теперь не нужен?

– Я слышал, что тренер не очень любит бразильцев. Поэтому Жулиано и не играет. Но что на самом деле происходит в команде, не знаю. Жулиано классный футболист, я несколько раз играл против него как в Бразилии, так и в России. Думаю, ему сейчас очень непросто, учитывая сложившуюся ситуацию. Ведь Жулиано и правда провел хороший сезон, был одним из лучших в прошлом чемпионате, вызывался в сборную Бразилии. Представляю, как он сейчас себя чувствует.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Жулиано Витиньо Манчини Роберто
Комментарии (11)
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Сильвербой
1502133888
Было бы не плохо в Спартак его забрать!
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insider_retro
1502134442
Жулиано качественный игрок и сам в состоянии решить свои карьерные изыски и устремления.... А пристрастия Манчини не стоит обсуждать, надо подождать результат... "Не судите человека, пока не поговорите с ним лично, потому что всё, что вы слышите — слухи..." (Майкл Джексон)
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paracetamol
1502138752
С явреями был никакой, пенс с палочкой. Манчини таких не любит.
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Супермачо
1502138825
Пускай уходит и чем раньше, тем для него же лучше. Бразилец не уживется по-любому с Педаресами и Дристусями.
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sprint5
1502157262
аргентинско-бразильская неприязнь
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directorpg
1502158575
В ЦСКА
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