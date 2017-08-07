Ерохин: «Мы уважаем соперника. При любом результате «Спартак» есть «Спартак»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин дал комментарий по матчу против «Спартака» (5:1) в четвертом туре РФПЛ.

— С победой вас. Как вам сегодня атмосфера на стадионе?

— Спасибо, атмосфера просто супер. Конечно, такой результат получился в том числе благодаря нашим болельщикам — собрался полный стадион. Нас очень хорошо поддерживали. Да и перформанс перед игрой сыграл нам на руку.

— Легко далась игра?

— Мы постарались использовать моменты, которые у нас появлялись. Мы уважаем соперника, и при любом результате «Спартак» есть «Спартак».

— Ваш комментарий по забитому голу?

— Смольников хорошо перехватил мяч. Хорошо, что судья не свистнул, мы разыграли, и я уже в пустые ворота забил.

— Что говорил Манчини после победы?

— Просил нас выспаться и завтра начать подготовку с новыми силами к следующему матчу.

— На каком языке Манчини пишет записки игрокам на поле?

— У нас нет никаких проблем в коммуникации, в тренерском штабе есть люди, которые переводят все, что говорит тренер.

Хавбек забил гол в добавленное к первому тайму время, сделав счет 2:0.