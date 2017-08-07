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    Ерохин: «Мы уважаем соперника. При любом результате «Спартак» есть «Спартак»

    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин дал комментарий по матчу против «Спартака» (5:1) в четвертом туре РФПЛ.

    — С победой вас. Как вам сегодня атмосфера на стадионе?

    — Спасибо, атмосфера просто супер. Конечно, такой результат получился в том числе благодаря нашим болельщикам — собрался полный стадион. Нас очень хорошо поддерживали. Да и перформанс перед игрой сыграл нам на руку.

    — Легко далась игра?

    — Мы постарались использовать моменты, которые у нас появлялись. Мы уважаем соперника, и при любом результате «Спартак» есть «Спартак».

    — Ваш комментарий по забитому голу?

    — Смольников хорошо перехватил мяч. Хорошо, что судья не свистнул, мы разыграли, и я уже в пустые ворота забил.

    — Что говорил Манчини после победы?

    — Просил нас выспаться и завтра начать подготовку с новыми силами к следующему матчу.

    — На каком языке Манчини пишет записки игрокам на поле?

    — У нас нет никаких проблем в коммуникации, в тренерском штабе есть люди, которые переводят все, что говорит тренер.

    Хавбек забил гол в добавленное к первому тайму время, сделав счет 2:0.

    Источник: ФК «Зенит»

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    07.08.2017 00:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 7 августа 2017, 09:31

      В пустые ворота забил. Спартак он уважает, а когда Ребров в воротах - это всё равно что они пустые. Вот где золотые слова.

      0
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      Рейтинг: +11239

      alp 7 августа 2017, 09:23

      Вот это молодец!!! не стал добивать!!!

      0
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 7 августа 2017, 01:53

      Достойные слова! Главное чтоб звезду не поймал.

      1
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      Рейтинг: +17742

      paracetamol 7 августа 2017, 00:49

      Молодец, Александр. Классно мясных уважил вторым голом.

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 7 августа 2017, 00:36

      Коротко, просто и доходчиво разложил всё по полочкам!... Без бахвальства!...
      Про отсутствие проблем с коммуникацией, вообще, вставило!!...
      "Можно ответить на любой вопрос, если вопрос задан правильно...." (Платон)

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