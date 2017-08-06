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    Дзюба пообещал оформить дубль в ворота «Спартака»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба пообещал дважды поразить ворота «Спартака» в сегодняшнем матче, если его выпустят на поле. Об этом сообщил президент сине-бело-голубых Сергей Фурсенко.

    «Артем говорил, что оформит дубль, если выпустят со «Спартаком».

    Сможет ли он это сделать? Посмотрим. Думаю, для него «Спартак» – колоссальный раздражитель. Он много говорил о «Спартаке». Конечно, ему хотелось бы выйти и сыграть, но все зависит от тренера», – заявил Фурсенко.

    Напомним, матч «Зенит – «Спартак» пройдет сегодня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию этого поединка.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.08.2017 15:40
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 7 августа 2017, 10:11

      Оформил бубель....в итоге))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 7 августа 2017, 05:42

      Аж на два замахнулся, ему бы один умудрится забить выходя на 5 минут, и то уже подвигом будет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 6 августа 2017, 22:31

      Бздюбу теперь будут выпускать только когда результат матча будет уже решён или в матче с типа "Арсеналом". Не вписывается он в быстрый футбол.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 6 августа 2017, 19:43

      В домино

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 6 августа 2017, 19:40

      Артем будет забивать два гола со скамейки запасных?!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 6 августа 2017, 19:31

      Дам сотку тому, кто Дзюбе лицо сломает))))

      0
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      Рейтинг: +66

      Ванечка 6 августа 2017, 18:17

      На сайте "Зенита" было видео под названием "Дай пять!". Видимо, Артем решил дать шесть)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +91

      Гаскойн 6 августа 2017, 18:10

      Ой,пиздабол.....

      4
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > Гаскойн 6 августа 2017, 18:27

      Будет таким если не забьет или не выйдет, но это уже ничего не дает

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +90

      115 > Гаскойн 6 августа 2017, 19:25

      лучше не скажешь)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 6 августа 2017, 18:01

      Жонатас коням уже забил два гола, теперь очередь за Артемом)))

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 августа 2017, 17:23

      Сказочник.

      3
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