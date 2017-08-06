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Дзюба пообещал оформить дубль в ворота «Спартака»

6 августа 2017, 15:40
39

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба пообещал дважды поразить ворота «Спартака» в сегодняшнем матче, если его выпустят на поле. Об этом сообщил президент сине-бело-голубых Сергей Фурсенко.

«Артем говорил, что оформит дубль, если выпустят со «Спартаком».

Сможет ли он это сделать? Посмотрим. Думаю, для него «Спартак» – колоссальный раздражитель. Он много говорил о «Спартаке». Конечно, ему хотелось бы выйти и сыграть, но все зависит от тренера», – заявил Фурсенко.

Напомним, матч «Зенит – «Спартак» пройдет сегодня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию этого поединка.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дзюба Артем Фурсенко Сергей
Комментарии (39)
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kvm
1502023535
Его опасно оставлять на скамейке: все знают его способность чистить ящики одноклубников в раздевалке.
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семёнычев
1502024136
главные слова- ЕСЛИ ВЫПУСТЯТ))))))))
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turist82
1502024300
Ох втащить надо игрочишке...за длинный язык
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cska-62
1502024787
"Не получится сегодня, забью "Спартаку-2", когда меня Манчини в "Зенит-2" отправит!" - уточнил языкастый форвард.
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Приус
1502024929
Трепло ты деревянное.
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insider_retro
1502025405
Если выпустят, то мотивацией и агрессией он перекроет все рамки дозволенного.... "Если вы держите слона за заднюю ногу, и он вырывается, самое лучшее — отпустить его...." (А.Линкольн)
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RedWhiteFans2
1502025773
Дзюба , всей своей сущностью, манерами и внешностью напоминает Иванушку-дурака. Правда у того финал положительный, а этому точно кто- нудудь бутцей на поддувало наступит.
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a-rakhmatov
1502026291
За базар надо отвечать!!!.....Артем если не забьет два гола его назовут х.....плетом)))
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Fedulz-13th
1502027186
Моли бога , чтобы тебя на поле выпустили. С Манчини скоро на скамейку сядешь.
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Приус
1502037791
В домино
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