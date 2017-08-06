Дзюба пообещал оформить дубль в ворота «Спартака»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба пообещал дважды поразить ворота «Спартака» в сегодняшнем матче, если его выпустят на поле. Об этом сообщил президент сине-бело-голубых Сергей Фурсенко.

«Артем говорил, что оформит дубль, если выпустят со «Спартаком».

Сможет ли он это сделать? Посмотрим. Думаю, для него «Спартак» – колоссальный раздражитель. Он много говорил о «Спартаке». Конечно, ему хотелось бы выйти и сыграть, но все зависит от тренера», – заявил Фурсенко.

Напомним, матч «Зенит – «Спартак» пройдет сегодня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию этого поединка.