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    Президент «Ахмата»: «После поражения в Уфе мы станем еще сильнее»

    Президент грозненского «Ахмата» Магомед Даудов отреагировал в социальной сети на поражение команды в четвертом туре РФПЛ от «Уфы» (2:3). По мнению функционера и Героя России, этот проигрыш только подхлестнет чеченцев.

    «Ассаламу алайкам.

    Спортивный принцип таков, что спорт в целом, и футбол в частности, состоит не только из побед, но и поражений, ничьих. Нет ни одного футбольного гранда или национальной сборной, которая бы не терпела поражений.

    Наша команда на старте одержала три победы в трех матчах и находится в группе лидеров. В матче с «Уфой» благодаря голу Лео открыли счет. К сожалению, удержать результат не получилось. Футбол длится 90 минут с лишним, и многие факторы влияют на ход игры.

    Думаю, вынужденные замены, особенно Андрея Семенова, сказались не лучшим образом. Но наша команда от неудовлетворительного результата в Уфе станет сильнее. Я был с командой на выезде, знаю, как ребята переживают. Нужно всем оставаться с командой всегда, не только когда она побеждает. Впереди у нас много побед», – написал Даудов.

    «Ахмат» к середине четвертого тура занимает третье место в таблице.

    Источник: Instagram

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    06.08.2017 01:45
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 6 августа 2017, 12:38

      Ребят, Уфа 2 мяча пропустила!!! Кто-нибудь такое помнит?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 6 августа 2017, 09:23

      Новое имя- другие задачи!!!
      "Ахмат проиграл" и " Терек проиграл"- для главного болельщика команды и оценщика судей смысл двух фраз отличается....
      Отличается настолько, что Президент клуба поспешил заверить, что "чеченцев это подхлестнёт".... Ну, может пятерых коренных кавказцев, которые выходят на поле и подхлестнёт, но что делать чеченцам Родолфо, Лео и Сампайо с Раванелли????
      Честно говоря, я не думал, что тщеславие Кадырова возьмёт верх над здравым смыслом при решении вопроса о неблагозвучном названии команды "Терек"....
      Что будет, когда "писатели спортивных новостей" начнут сыпать эпитетами о вырывании очка бывшим клубом Терек и у бывшего клуба Терек?????

      -1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 6 августа 2017, 09:23

      Серьёзно и правильно сказал... Футбол штука разноплановая...
      "Я вернусь и заберу то, что люди мне должны..." (Майк Тайсон)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 6 августа 2017, 06:46

      Кажется так Моуриньо говорил

      1
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 6 августа 2017, 05:47

      Следуя логике Даудова - чтобы стать Самыми Сильными - надо проигрывать непрерывно ))

      1
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      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь 6 августа 2017, 02:52

      Спустили пастухов на землю

      0
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      Рейтинг: +3120

      Мехдин > Байкал-Сибирь 6 августа 2017, 08:59

      сам ты петух и следи за выражениями..

      1
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      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь > Мехдин 6 августа 2017, 09:31

      Оу по легче уже страшно

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 6 августа 2017, 02:31

      Должен огорчить - поражения в Питере , Москве и Хабаровске ожидают

      3
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      Рейтинг: +571

      RJM555 > vick-north-west 6 августа 2017, 16:45

      и не только я думаю это начало большой череды проигрышей.........

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      Рейтинг: +571

      RJM555 > 6 августа 2017, 16:52

      Причем тут Семенов к 60 минуте команда стала кстати и Семенов тоже..........физики у команды нет играть надо это вам не прогулки по Уфе и походы в рестораны с семьями это дешевый стимул игроков который очень быстро начинает играть в обратную сторону думаю конов стоит на финишной и через три максимум четыре тура ему скажут прощай.

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