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  • Президент «Ахмата»: «После поражения в Уфе мы станем еще сильнее»

Президент «Ахмата»: «После поражения в Уфе мы станем еще сильнее»

6 августа 2017, 01:45
11

Президент грозненского «Ахмата» Магомед Даудов отреагировал в социальной сети на поражение команды в четвертом туре РФПЛ от «Уфы» (2:3). По мнению функционера и Героя России, этот проигрыш только подхлестнет чеченцев.

«Ассаламу алайкам.

Спортивный принцип таков, что спорт в целом, и футбол в частности, состоит не только из побед, но и поражений, ничьих. Нет ни одного футбольного гранда или национальной сборной, которая бы не терпела поражений.

Наша команда на старте одержала три победы в трех матчах и находится в группе лидеров. В матче с «Уфой» благодаря голу Лео открыли счет. К сожалению, удержать результат не получилось. Футбол длится 90 минут с лишним, и многие факторы влияют на ход игры.

Думаю, вынужденные замены, особенно Андрея Семенова, сказались не лучшим образом. Но наша команда от неудовлетворительного результата в Уфе станет сильнее. Я был с командой на выезде, знаю, как ребята переживают. Нужно всем оставаться с командой всегда, не только когда она побеждает. Впереди у нас много побед», – написал Даудов.

«Ахмат» к середине четвертого тура занимает третье место в таблице.

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Ахмат
Комментарии (11)
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vick-north-west
1501975892
Должен огорчить - поражения в Питере , Москве и Хабаровске ожидают
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Байкал-Сибирь
1501977169
Спустили пастухов на землю
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oyabun
1501987669
Следуя логике Даудова - чтобы стать Самыми Сильными - надо проигрывать непрерывно ))
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ДАША Д
1501991198
Кажется так Моуриньо говорил
Ответить
insider_retro
1502000588
Серьёзно и правильно сказал... Футбол штука разноплановая... "Я вернусь и заберу то, что люди мне должны..." (Майк Тайсон)
Ответить
семёнычев
1502000628
Новое имя- другие задачи!!! "Ахмат проиграл" и " Терек проиграл"- для главного болельщика команды и оценщика судей смысл двух фраз отличается.... Отличается настолько, что Президент клуба поспешил заверить, что "чеченцев это подхлестнёт".... Ну, может пятерых коренных кавказцев, которые выходят на поле и подхлестнёт, но что делать чеченцам Родолфо, Лео и Сампайо с Раванелли???? Честно говоря, я не думал, что тщеславие Кадырова возьмёт верх над здравым смыслом при решении вопроса о неблагозвучном названии команды "Терек".... Что будет, когда "писатели спортивных новостей" начнут сыпать эпитетами о вырывании очка бывшим клубом Терек и у бывшего клуба Терек?????
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Smekaev
1502012317
Ребят, Уфа 2 мяча пропустила!!! Кто-нибудь такое помнит?
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