Президент «Ахмата»: «После поражения в Уфе мы станем еще сильнее»

Президент грозненского «Ахмата» Магомед Даудов отреагировал в социальной сети на поражение команды в четвертом туре РФПЛ от «Уфы» (2:3). По мнению функционера и Героя России, этот проигрыш только подхлестнет чеченцев.

«Ассаламу алайкам.

Спортивный принцип таков, что спорт в целом, и футбол в частности, состоит не только из побед, но и поражений, ничьих. Нет ни одного футбольного гранда или национальной сборной, которая бы не терпела поражений.

Наша команда на старте одержала три победы в трех матчах и находится в группе лидеров. В матче с «Уфой» благодаря голу Лео открыли счет. К сожалению, удержать результат не получилось. Футбол длится 90 минут с лишним, и многие факторы влияют на ход игры.

Думаю, вынужденные замены, особенно Андрея Семенова, сказались не лучшим образом. Но наша команда от неудовлетворительного результата в Уфе станет сильнее. Я был с командой на выезде, знаю, как ребята переживают. Нужно всем оставаться с командой всегда, не только когда она побеждает. Впереди у нас много побед», – написал Даудов.

«Ахмат» к середине четвертого тура занимает третье место в таблице.