«Зенит» – «Спартаку»: «Что, не смогли набрать болельщиков на матч?»

Санкт-петербургский «Зенит» за менее чем сутки до матча четвертого тура РФПЛ против московского «Спартака» решил «подколоть» своего соперника, узнав, что тот не смог полностью реализовать билеты на гостевой сектор.

«Спартак», не смогли набрать болельщиков? :(», – гласит ехидная реплика сине-бело-голубого клуба.

Матч «Зенит» – «Спартак» состоится 6 августа на арене «Санкт-Петербург» и начнется в 20:00 по Москве. «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию поединка.