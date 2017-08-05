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  • «Зенит» – «Спартаку»: «Что, не смогли набрать болельщиков на матч?»

«Зенит» – «Спартаку»: «Что, не смогли набрать болельщиков на матч?»

5 августа 2017, 23:44
35

Санкт-петербургский «Зенит» за менее чем сутки до матча четвертого тура РФПЛ против московского «Спартака» решил «подколоть» своего соперника, узнав, что тот не смог полностью реализовать билеты на гостевой сектор.

«Спартак», не смогли набрать болельщиков? :(», – гласит ехидная реплика сине-бело-голубого клуба.

Матч «Зенит» – «Спартак» состоится 6 августа на арене «Санкт-Петербург» и начнется в 20:00 по Москве. «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию поединка.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (35)
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uBaH_
1501968507
«Зенит» не смог реализовать всю квоту билетов на гостевой матч 23-го тура чемпионата России со «Спартаком». Отмечается, что петербургский клуб вернул обратно 600 билетов.
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BRO_football
1501973537
Нашли над чем подшуть! Да чтоб вы знали на матчи Спартака ходят больше болельщиков, чем на любой другой клуб России
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SPARTAK M222222222
1501973656
Ну что делать билеты бесплатно Федун не раздает в отличии от вас.... на Спартак и так ходят!!!!
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denbagrov27
1501975835
вперед Зенит!!! вперед родной!!!!!!!
Ответить
salvor1986
1501977775
Болелам спама мамки денег на билет не дали
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СНА-17
1501978056
Так в Питере и так хватает болельщиков Спартака.
Ответить
kolyma999
1501978373
Ну что делать если не каждый желает посмотреть игру Чемпиона с середнячком.
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Mr_Murder
1501983689
смазуйте анал..Чемпион приежает!
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Каратель помойников
1501988012
вот она,сущность бомжатская раскрывается
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RedWhiteFans2
1501996160
Люди не хотят ехать в это болото. Страшно. Тиф, малярия, дифтерия. Вы там сами как-нибудь.
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