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    «Зенит» – «Спартаку»: «Что, не смогли набрать болельщиков на матч?»

    Санкт-петербургский «Зенит» за менее чем сутки до матча четвертого тура РФПЛ против московского «Спартака» решил «подколоть» своего соперника, узнав, что тот не смог полностью реализовать билеты на гостевой сектор.

    «Спартак», не смогли набрать болельщиков? :(», – гласит ехидная реплика сине-бело-голубого клуба.

    Матч «Зенит» – «Спартак» состоится 6 августа на арене «Санкт-Петербург» и начнется в 20:00 по Москве. «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию поединка.

    Источник: Twitter

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    05.08.2017 23:44
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 6 августа 2017, 12:14

      Это не колкости. Это детский сад

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 августа 2017, 10:56

      Посмотрим как после матча шутить будете. Шутники хреновы.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 августа 2017, 10:28

      Думаю Зенит еще пожалеет о своих колкостях.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2205

      spam2009 6 августа 2017, 09:48

      Просто бомжи наверно цены на билеты установили космические на свою дырявую летающую тарелку

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +444

      vshter76 6 августа 2017, 09:16

      Тупо, как всегда

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +193

      PavelSKASPB 6 августа 2017, 09:12

      Бомж арена как бы не рухнула от поддержки КБ! Вперёд Спартак!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +468

      Alemann > PavelSKASPB 6 августа 2017, 09:18

      Как бы КБ не обосрались на Зенит-Арене.

      0
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      Рейтинг: +61

      ЭМФ 6 августа 2017, 08:25

      Очень жду матча,ни с одной командой из Москвы нет такой интриги и ажиотажа!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 6 августа 2017, 08:09

      Люди не хотят ехать в это болото. Страшно. Тиф, малярия, дифтерия. Вы там сами как-нибудь.

      4
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      Рейтинг: +468

      Alemann > RedWhiteFans2 6 августа 2017, 09:17

      Люди сюда едут с радостью. К свиньям это не относится.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +61

      ЭМФ 6 августа 2017, 07:57

      Только Питер-Только Победа!!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 6 августа 2017, 06:30

      А вдруг эта параша развалиться ? Ну на фиг!

      5
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