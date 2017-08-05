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    Орлов: «Защита у «Спартака» не тянет на Лигу чемпионов, это очевидно»

    Футбольный комментатор Геннадий Орлов в преддверии центрального матча 4-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» выразил мнение, что игра получится очень результативной. Такжже Орлов прокомментировал трансферную кампанию сине-бело-голубых этим летом.

    – Ваш прогноз на «Зенит» – «Спартак»?

    – 50 на 50. Игра будет волевая, с обилием голов. И там, и там игра в обороне с большими прорехами, а атака сильная.

    – Каково ваше мнение о трансферной кампании «Зенита»?

    – Она сумасшедшая, потому что я даже не знаю чего ждать еще. Каждый день читаю, уже из «Атлетико» берут игрока. Дан карт-бланш тренеру, выбирай, делай. Потому что те 6 человек, которых взяли при Луческу, состоялся только Лунев, остальные пять не тянут, вот они все по арендам и поехали. Даже Ерохину, думаю, место не найдется, он тоже куда-нибудь уедет, в «Рубин», наверное, поедет. Ставка «Зенита» на Лигу чемпионов, а для этого нужны игроки европейского уровня. Вот у «Спартака», при всем уважении к их победе, защита не тянет на Лигу чемпионов, это очевидно.

    Напомним, матч «Зенит» – «Спартак» пройдет 6 августа на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 20:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.08.2017 21:14
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    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: +1308

      Taps 14 августа 2017, 22:40

      Гнилая птица всё каркает и каркает ...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5881

      Павелий 6 августа 2017, 16:59

      Гена, вот у тебя мозги уже не тянут деать официальные заявления.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      Старший оператор 6 августа 2017, 09:37

      Гена ! Из нашего чемпионата ни у кого защита не тянет на Лигу чемпионов..

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      salvor1986 6 августа 2017, 05:48

      Даешь рекорд в ЛЧ 0-19

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +41

      avfc71 5 августа 2017, 23:32

      а у зенита она всегда тянула гена

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 5 августа 2017, 22:43

      Орлов. Поменять фамилию на Лизунков. А ещё лучше на Шавкин. Моросит такую херню, что охренеть. В своём глазу бревна не видит.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +997

      egrrr 5 августа 2017, 22:12

      а защита Зенита тянет?)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 августа 2017, 22:03

      Ко ко ко -кудах тах тах.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1308

      Taps 5 августа 2017, 21:54

      Експерт хренов.
      За бабло даёт советы на "Эхо мацы".

      -1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 5 августа 2017, 21:43

      Геннадий Сергеевич, уже все всё разобрали и прикинули... Не поднимайте ажиотаж...
      "Не рассказывайте историй о пойманной вами рыбе там, где вас знают, а особенно — там, где знают эту рыбу...." (Марк Твен)

      5
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