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  • Орлов: «Защита у «Спартака» не тянет на Лигу чемпионов, это очевидно»

Орлов: «Защита у «Спартака» не тянет на Лигу чемпионов, это очевидно»

5 августа 2017, 21:14
19

Футбольный комментатор Геннадий Орлов в преддверии центрального матча 4-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» выразил мнение, что игра получится очень результативной. Такжже Орлов прокомментировал трансферную кампанию сине-бело-голубых этим летом.

– Ваш прогноз на «Зенит» – «Спартак»?

– 50 на 50. Игра будет волевая, с обилием голов. И там, и там игра в обороне с большими прорехами, а атака сильная.

– Каково ваше мнение о трансферной кампании «Зенита»?

– Она сумасшедшая, потому что я даже не знаю чего ждать еще. Каждый день читаю, уже из «Атлетико» берут игрока. Дан карт-бланш тренеру, выбирай, делай. Потому что те 6 человек, которых взяли при Луческу, состоялся только Лунев, остальные пять не тянут, вот они все по арендам и поехали. Даже Ерохину, думаю, место не найдется, он тоже куда-нибудь уедет, в «Рубин», наверное, поедет. Ставка «Зенита» на Лигу чемпионов, а для этого нужны игроки европейского уровня. Вот у «Спартака», при всем уважении к их победе, защита не тянет на Лигу чемпионов, это очевидно.

Напомним, матч «Зенит» – «Спартак» пройдет 6 августа на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 20:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Спартак Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (19)
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OfaZavr
1501957693
В который раз говорю смотри прежде всего на свою команду, а то только и тянет лишний раз Спартак задеть.
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shinnik
1501957892
Геннадий Сергеевич,не целуйтесь с Рейнгольдом... От обоих уже бомбит.
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SEREZHA7575
1501958479
пусть болтают что хотят!верил,верю и буду всегда верить в СПАРТАК !!!!!!!
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insider_retro
1501958585
Геннадий Сергеевич, уже все всё разобрали и прикинули... Не поднимайте ажиотаж... "Не рассказывайте историй о пойманной вами рыбе там, где вас знают, а особенно — там, где знают эту рыбу...." (Марк Твен)
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Taps
1501959240
Експерт хренов. За бабло даёт советы на "Эхо мацы".
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egrrr
1501960340
а защита Зенита тянет?)))
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RedWhiteFans2
1501962201
Орлов. Поменять фамилию на Лизунков. А ещё лучше на Шавкин. Моросит такую херню, что охренеть. В своём глазу бревна не видит.
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avfc71
1501965153
а у зенита она всегда тянула гена
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salvor1986
1501987682
Даешь рекорд в ЛЧ 0-19
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Старший оператор
1502001421
Гена ! Из нашего чемпионата ни у кого защита не тянет на Лигу чемпионов..
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