Орлов: «Защита у «Спартака» не тянет на Лигу чемпионов, это очевидно»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов в преддверии центрального матча 4-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» выразил мнение, что игра получится очень результативной. Такжже Орлов прокомментировал трансферную кампанию сине-бело-голубых этим летом.

– Ваш прогноз на «Зенит» – «Спартак»?

– 50 на 50. Игра будет волевая, с обилием голов. И там, и там игра в обороне с большими прорехами, а атака сильная.

– Каково ваше мнение о трансферной кампании «Зенита»?

– Она сумасшедшая, потому что я даже не знаю чего ждать еще. Каждый день читаю, уже из «Атлетико» берут игрока. Дан карт-бланш тренеру, выбирай, делай. Потому что те 6 человек, которых взяли при Луческу, состоялся только Лунев, остальные пять не тянут, вот они все по арендам и поехали. Даже Ерохину, думаю, место не найдется, он тоже куда-нибудь уедет, в «Рубин», наверное, поедет. Ставка «Зенита» на Лигу чемпионов, а для этого нужны игроки европейского уровня. Вот у «Спартака», при всем уважении к их победе, защита не тянет на Лигу чемпионов, это очевидно.

Напомним, матч «Зенит» – «Спартак» пройдет 6 августа на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 20:00 по московскому времени.