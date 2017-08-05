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    Владелец «Утрехта» заявил, что мечтал встретиться с «Зенитом» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы

    Владелец «Утрехта» Франс ван Сюмерен заявил, что во время жеребьевки раунда плей-офф квалификации Лиги Европы мечтал встретиться именно с «Зенитом». По его мнению, матчи против такой команды являются отличной вывеской.

    «Еще во время жеребьевки я мечтал, чтобы «Утрехту» попался именно «Зенит». Считаю матчи против такой команды великолепной вывеской для клуба, болельщиков и команды. Выездной поединок позволит нам побывать в красивом городе. Жребий не изменить. Думаю, против любой команды всегда имеется шанс. Мы были бы рады любому сопернику. Я сказал бы тоже самое, попадись нам «Наполи» или «Ливерпуль», – приводит слова ван Сюмерена AD.

    Первая встреча противостояния между «Утрехтом» и «Зенитом» состоится 17 августа, ответная – 24.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.08.2017 18:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11239

      alp 7 августа 2017, 16:25

      "мы очень рады что нам выпал Зенит, но мы были бы точно так же рады если бы нам выпал Наполи или Ливерпуль"... стока слов и все ни о чем

      0
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    • ...
      Рейтинг: +33

      Старший оператор 5 августа 2017, 18:35

      Не плохо подлизал :) Или это для усыпления бдительности ? ) Зенит опять недооценит соперника .. или всё таки серьёзно подойдут к этим матчам ??

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 5 августа 2017, 18:18

      Мечты, мечты,
      В чём ваша слабость?,
      Мечты ушли,
      Осталась гадость!...

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