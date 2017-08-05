Владелец «Утрехта» заявил, что мечтал встретиться с «Зенитом» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы

Владелец «Утрехта» Франс ван Сюмерен заявил, что во время жеребьевки раунда плей-офф квалификации Лиги Европы мечтал встретиться именно с «Зенитом». По его мнению, матчи против такой команды являются отличной вывеской.

«Еще во время жеребьевки я мечтал, чтобы «Утрехту» попался именно «Зенит». Считаю матчи против такой команды великолепной вывеской для клуба, болельщиков и команды. Выездной поединок позволит нам побывать в красивом городе. Жребий не изменить. Думаю, против любой команды всегда имеется шанс. Мы были бы рады любому сопернику. Я сказал бы тоже самое, попадись нам «Наполи» или «Ливерпуль», – приводит слова ван Сюмерена AD.

Первая встреча противостояния между «Утрехтом» и «Зенитом» состоится 17 августа, ответная – 24.