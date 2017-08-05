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    Карпин: «Возможно, Кокорин понял, что надо играть в футбол, а не заниматься фигней»

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился мнением об игре нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

    В нынешнем сезоне 26-летний россиянин провел за петербургский клуб в РФПЛ три матча, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

    – У вас есть понимание, почему расцвел Кокорин, который до этого целый год был очень слаб?

    – Возможно, взялся за голову. Поговорил сам с собой и решил: все, мне надо играть в футбол, а не заниматься фигней. Возможно, ему в этом помог Манчини. Или, скорее всего, именно Манчини.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.08.2017 13:04
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1308

      Taps 5 августа 2017, 13:37

      Может перестал пить шампусек и трахаться ?

      2
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      ...
      Рейтинг: +11497

      spartach n1 > Taps 5 августа 2017, 14:56

      Молло убрали в дубль успокоился ))

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