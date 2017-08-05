Карпин: «Возможно, Кокорин понял, что надо играть в футбол, а не заниматься фигней»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился мнением об игре нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

В нынешнем сезоне 26-летний россиянин провел за петербургский клуб в РФПЛ три матча, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

– У вас есть понимание, почему расцвел Кокорин, который до этого целый год был очень слаб?

– Возможно, взялся за голову. Поговорил сам с собой и решил: все, мне надо играть в футбол, а не заниматься фигней. Возможно, ему в этом помог Манчини. Или, скорее всего, именно Манчини.