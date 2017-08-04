Мостовой не считает «Зенит» фаворитом в матче со «Спартаком»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает, что у «Зенита» нет особых преимуществ перед «Спартаком» в предстоящем матче. По его словам, сине-бело-голубых вряд ли стоит считать в этой встрече явными фаворитами.

Матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» пройдет в воскресенье, 6 августа, в 20:00 по московскому времени в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе.

«Единственное небольшое преимущество «Зенита» перед «Спартаком» – домашнее поле. Не могу сказать, что петербуржцы в каких-то игровых компонентах сильнее москвичей. Красно-белые в прошлом туре уверенно обыграли «Краснодар», а «Зенит» еле-еле вымучил победу над дебютантом РФПЛ «Тосно», так что сине-бело-голубые явно не фавориты в предстоящем матче. Но уверен, что игра будет очень интересной. Болельщиков, наверное, ждет больше борьбы, чем самого футбола.

«Зениту» не стоит сетовать на плотный график. Во-первых, у них очень длинная скамейка. А во-вторых, сезон только начался, и сейчас никакой усталости у игроков быть не должно. Сильные европейские клубы за год под сто матчей играют и не жалуются. Так что на это даже не стоит обращать внимания», – сказал Мостовой.

После первых трех туров «Зенит» имеет 100% показатель из трех побед. Столичные футболисты записали на свой счет две ничьих и одну победу.