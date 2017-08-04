Мостовой не считает «Зенит» фаворитом в матче со «Спартаком»

Встреча приобретает дополнительный интерес, так как Зенит, составители календаря, ЗАДВИНУЛИ на спартаковскго свежачка по просьбам лукойловских "трудящихся"!
На фоне уставшего еврокубкового Краснодара, свеженький и недельно отдыхавший Спартак, выжал максимум со стандартов!
Это уже не первый такой ФИНТ составителей календаря под Спартак!
Когда они и в прошлом сезоне, на выезд, поставили уставший еврокубковый Краснодар на спартаковского свежачка!
Видно, что работа у Федуна поставлена с составителями календаря на взаимовыгодной основе, согласно цены вопроса!
В футболе мелочей не бывает и составление календаря, под Федуна, влетает ему в "копеечку"!!!
А как Спартак БЛЕДНО выглядел на фоне свеженьких Динамо и Уфы!!!
Вот вам и разгадка календарных и судейских финтов Федуна!!!
А вы бы посмотрели тогда на бледный вид Карреры и Федуна, если бы уставший Спартак, после матча Лиги чемпионов, задвинули бы на свеженького Краснодара и при этом, Краснодар, при таком календарном раскладе, РАЗГРОМНО обыграл бы Спартак!!!
А вы посмотрите на календарь Спартака и ПРИКИНЬТЕ!!!
До старта Лиги чемпионов с кем играет Спартак и вам станет понятно, как составители календаря УДАРНО потрудились "на славу" Федуну, не за бесплатно, конечно!
Забесплатно только кошки родятся, а составители календаря, под Федуна, на этом очень хорошо ЗАРАБОТАЛИ и продолжают зарабатывать уже не первый год!!!
Вы посмотрите на календарь Спартака этого сезона 2017/18 и как он под Спартак составлен!
Зенит ЗАДВИНУЛИ на свеженького Спартачка после матча в ЛЕ!
Во как Спартак НЕЧЕСТНО зарабатывает очки на уставших еврокубковых командах - на своих прямых конкурентах в борьбе за золото чемпионата и место в Лиге чемпионов!
Пока Краснодар, ЦСКА и Зенит играют в еврокубках - спартачи отдыхают и спокойно готовятся, а ещё есть у Федуна ПРОЗАПАС судейский ресурс, который Федун задействовал на пользу Спартака по полной программе цены вопроса!!!
Вот как надо подковёрно работать под Спартак и на Спартак и составлять календарь по запросам лукойловских "трудящихся"!!!
Вы скажете: - "Мелочи???"
Нет! Это не мелочи!!!
На этих "мелочах", в пользу Спартака, составители календаря очень хорошо ЗАРАБОТАЛИ, а Спартак использует усталость команд для того, чтобы отобрать очки у своих прямых конкурентов!
Мелочей в футболе не бывает и каждая "мелочь" в футболе имеет свою ЦЕНУ вопроса!
Что судейская, что календарная "МЕЛОЧЬ" стоит больших денег и некоторые на этом хорошо наживаются и поставили на поток своё криминальное незаконное обогащение, благо что находятся те, кто им ЩЕДРО за это платит!
А потом спартачи ОРУТ, на какждом углу и во всю свою федуновскую глотку, - МЫ "чемпионы"!!!
Фальшивые чемпионы - Спартак ЧЕСТНО играть не умеет, только с помощью ОБМАННЫХ финтов Федуна, составителей календаря и при СКАНДАЛЬНОМ судействе арбитров в пользу Спартака!
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает, что у «Зенита» нет особых преимуществ перед «Спартаком» в предстоящем матче. По его словам, сине-бело-голубых вряд ли стоит считать в этой встрече явными фаворитами.
Матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» пройдет в воскресенье, 6 августа, в 20:00 по московскому времени в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе.
«Единственное небольшое преимущество «Зенита» перед «Спартаком» – домашнее поле. Не могу сказать, что петербуржцы в каких-то игровых компонентах сильнее москвичей. Красно-белые в прошлом туре уверенно обыграли «Краснодар», а «Зенит» еле-еле вымучил победу над дебютантом РФПЛ «Тосно», так что сине-бело-голубые явно не фавориты в предстоящем матче. Но уверен, что игра будет очень интересной. Болельщиков, наверное, ждет больше борьбы, чем самого футбола.
«Зениту» не стоит сетовать на плотный график. Во-первых, у них очень длинная скамейка. А во-вторых, сезон только начался, и сейчас никакой усталости у игроков быть не должно. Сильные европейские клубы за год под сто матчей играют и не жалуются. Так что на это даже не стоит обращать внимания», – сказал Мостовой.
После первых трех туров «Зенит» имеет 100% показатель из трех побед. Столичные футболисты записали на свой счет две ничьих и одну победу.