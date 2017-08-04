Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мостовой не считает «Зенит» фаворитом в матче со «Спартаком»

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает, что у «Зенита» нет особых преимуществ перед «Спартаком» в предстоящем матче. По его словам, сине-бело-голубых вряд ли стоит считать в этой встрече явными фаворитами.

    Матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» пройдет в воскресенье, 6 августа, в 20:00 по московскому времени в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе.

    «Единственное небольшое преимущество «Зенита» перед «Спартаком» – домашнее поле. Не могу сказать, что петербуржцы в каких-то игровых компонентах сильнее москвичей. Красно-белые в прошлом туре уверенно обыграли «Краснодар», а «Зенит» еле-еле вымучил победу над дебютантом РФПЛ «Тосно», так что сине-бело-голубые явно не фавориты в предстоящем матче. Но уверен, что игра будет очень интересной. Болельщиков, наверное, ждет больше борьбы, чем самого футбола.

    «Зениту» не стоит сетовать на плотный график. Во-первых, у них очень длинная скамейка. А во-вторых, сезон только начался, и сейчас никакой усталости у игроков быть не должно. Сильные европейские клубы за год под сто матчей играют и не жалуются. Так что на это даже не стоит обращать внимания», – сказал Мостовой.

    После первых трех туров «Зенит» имеет 100% показатель из трех побед. Столичные футболисты записали на свой счет две ничьих и одну победу.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.08.2017 06:21
    Рекомендуем
    Комментарии27
    ...
    • ...
      Рейтинг: -13

      Popularov 5 августа 2017, 14:55

      Встреча приобретает дополнительный интерес, так как Зенит, составители календаря, ЗАДВИНУЛИ на спартаковскго свежачка по просьбам лукойловских "трудящихся"!
      На фоне уставшего еврокубкового Краснодара, свеженький и недельно отдыхавший Спартак, выжал максимум со стандартов!
      Это уже не первый такой ФИНТ составителей календаря под Спартак!
      Когда они и в прошлом сезоне, на выезд, поставили уставший еврокубковый Краснодар на спартаковского свежачка!
      Видно, что работа у Федуна поставлена с составителями календаря на взаимовыгодной основе, согласно цены вопроса!
      В футболе мелочей не бывает и составление календаря, под Федуна, влетает ему в "копеечку"!!!
      А как Спартак БЛЕДНО выглядел на фоне свеженьких Динамо и Уфы!!!
      Вот вам и разгадка календарных и судейских финтов Федуна!!!
      А вы бы посмотрели тогда на бледный вид Карреры и Федуна, если бы уставший Спартак, после матча Лиги чемпионов, задвинули бы на свеженького Краснодара и при этом, Краснодар, при таком календарном раскладе, РАЗГРОМНО обыграл бы Спартак!!!
      А вы посмотрите на календарь Спартака и ПРИКИНЬТЕ!!!
      До старта Лиги чемпионов с кем играет Спартак и вам станет понятно, как составители календаря УДАРНО потрудились "на славу" Федуну, не за бесплатно, конечно!
      Забесплатно только кошки родятся, а составители календаря, под Федуна, на этом очень хорошо ЗАРАБОТАЛИ и продолжают зарабатывать уже не первый год!!!
      Вы посмотрите на календарь Спартака этого сезона 2017/18 и как он под Спартак составлен!
      Зенит ЗАДВИНУЛИ на свеженького Спартачка после матча в ЛЕ!
      Во как Спартак НЕЧЕСТНО зарабатывает очки на уставших еврокубковых командах - на своих прямых конкурентах в борьбе за золото чемпионата и место в Лиге чемпионов!
      Пока Краснодар, ЦСКА и Зенит играют в еврокубках - спартачи отдыхают и спокойно готовятся, а ещё есть у Федуна ПРОЗАПАС судейский ресурс, который Федун задействовал на пользу Спартака по полной программе цены вопроса!!!
      Вот как надо подковёрно работать под Спартак и на Спартак и составлять календарь по запросам лукойловских "трудящихся"!!!
      Вы скажете: - "Мелочи???"
      Нет! Это не мелочи!!!
      На этих "мелочах", в пользу Спартака, составители календаря очень хорошо ЗАРАБОТАЛИ, а Спартак использует усталость команд для того, чтобы отобрать очки у своих прямых конкурентов!
      Мелочей в футболе не бывает и каждая "мелочь" в футболе имеет свою ЦЕНУ вопроса!
      Что судейская, что календарная "МЕЛОЧЬ" стоит больших денег и некоторые на этом хорошо наживаются и поставили на поток своё криминальное незаконное обогащение, благо что находятся те, кто им ЩЕДРО за это платит!
      А потом спартачи ОРУТ, на какждом углу и во всю свою федуновскую глотку, - МЫ "чемпионы"!!!
      Фальшивые чемпионы - Спартак ЧЕСТНО играть не умеет, только с помощью ОБМАННЫХ финтов Федуна, составителей календаря и при СКАНДАЛЬНОМ судействе арбитров в пользу Спартака!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 4 августа 2017, 14:42

      1-3 счет,прав Мостовой,он ведь царь,ему единственному на Западе поставили памятник,красавец!!!!!!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 4 августа 2017, 12:47

      Александр Мостовой - прав!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 4 августа 2017, 10:53

      Ох уж эти мне эксперты с прогнозами. Это слово фаворит ни о чём не говорит. Да ещё в таком матче. Букмекеры в данной оценке самые объективные товарищи

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 4 августа 2017, 10:45

      Зенит будет упираться дома, золотой финт Промеса и "Спартак" победил "Зенит" !Вперед Спартак!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 4 августа 2017, 10:40

      Правильно говоришь, Александр Владимирович!!...
      Перед игрой говорить про преимущество одной из команд, учитывая вчерашние события, было бы неправильно...
      Оба коллектива имеют классных исполнителей во всех линиях, на лицо высокая мотивация, тренеры вели подготовку именно к предстоящей игре...
      Предвкушаю интересную игру без центра поля!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Боцман59rus 4 августа 2017, 11:55

      Скажем так - моё высказывание не тянет на минус.... А по сему - взаимно!...
      Ну, а без центра я предполагаю атакующую игру в обе стороны, а не искромётную профессиональную возню в центре на 0-0!! Так-то Боцман!!!!....))))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Боцман59rus 4 августа 2017, 12:19

      А надо как ты под клубным флагом накидываться на всех подряд, позиционируя себя великим знатоком???...
      Просто "минус" - это крайняя нетерпимость... Твои и другие минусы я как-нибудь переживу...
      Успехов!...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Боцман59rus 4 августа 2017, 12:32

      Ну для меня достаточно, что я знаю о круглом мяче....
      Остальное я у тебя умного спрошу... Если понадобится....

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Боцман59rus 4 августа 2017, 12:49

      Вероятно... Пойду кофе приму....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      slavko33002 4 августа 2017, 10:31

      П.здец Спартаку.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +104

      Дополнительная минута 4 августа 2017, 10:11

      Скоро всё узнаем

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 4 августа 2017, 10:11

      Обоим нужно попотеть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +789

      Jenea83 4 августа 2017, 10:02

      Думаю будет боевая ничья.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11