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    Будогосский пожелал удачи Вилкову перед матчем «Зенит» – «Спартак»

    Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский рассказал о том, как была выбрана кандидатура Михаила Вилкова на обслуживание матча четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит»«Спартак». Напомним, что встреча пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, 6 августа, в 20:00 по московскому времени.

    – На матч «Зенит» – «Спартак» назначен Михаил Вилков. Почему именно он?

    – Обсуждалось несколько кандидатур – с учетом их потенциала, характера и, особо хочу подчеркнуть, личностных качеств. В итоге остановились на этой кандидатуре. У нас сейчас 20 судей категории Pro, все они обладают очень хорошей техникой судейства, определенной харизмой. Способны проводить матчи на самом ответственном уровне. Вилков – не спонтанное назначение. Давно его знаю, всегда импонировало весомое качество – это мужик, который способен управлять игрой в самых сложных ситуациях. Его невозможно сломать. В этом матче важно противостоять какому-либо воздействию извне – трибун, команд, официальных лиц команд. Вилков способен с этим справиться.

    – Но он только-только вернулся в категорию Pro, а ранее судил первый дивизион.

    – Да, только-только вернулся. Мы вернули Вилкова совершенно обоснованно. Смотрели за тем, как он судит матчи ФНЛ, видели важную тенденцию – судейство Михаила было выше уровня игры команд. Это дает основания утверждать, что Вилков имеет определенный задел – психологический, профессиональный, функциональный, чтобы рассматриваться в качестве кандидата на проведение матча «Зенит» – «Спартак». Наличие стержня и явилось основополагающим фактором, который склонил чашу весов в его пользу.

    – Что бы вы ему пожелали перед матчем?

    – Удачи. Есть такой принцип – застоявшейся лошади, когда, в данном случае, человек долго не судил в премьер-лиге. Эта лошадь стоит в стойле, потом ее выпускают и она получает огромное удовлетворение, что она бегает по лугу. Мне бы хотелось, чтобы работа Вилкова в этой встрече стали для него адреналином, который бы подпитывал на протяжении всей игры и позволил бы завершить на мажорной ноте очень непростой матч.

    – То есть Вилков сейчас как застоявшаяся лошадь.

    – У него была хорошая практика в первом дивизионе. Профессионализм невозможно утратить. Михаил – человек беспредельно профессиональный. Те флюиды, которые его поддержали на матчах ФНЛ, дай бог, чтобы поддержали и на матчах Премьер-лиги.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.08.2017 08:51
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 2 августа 2017, 12:19

      Во, накрутили мужика. Матч, как матч. В Питере настроение именно такое. А Москва, словно с ума сошла

      2
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos > APchelov 2 августа 2017, 12:28

      Дружище, ну не скажи. Зенит - Спартак это всегда не "матч как матч". А то, что раскачивают ситуацию СМИ это да... Вилкову еще до воскресенья ждать, а ему уже накручивают...Начнет мандражировать еще заранее....

      2
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      ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > APchelov 2 августа 2017, 17:17

      Москва может быть, но не Спартак.
      Вы Спартаку - так...

      1
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 2 августа 2017, 11:32

      "Пожелал удачи"... Перекрестил, окропил святой водой, и простившись обняв Михаила как в последний раз молвил..."Ты главное вернись живой Миша...мы будем ждать тебя...с ФНЛ...ну а если не вернешься, наградим посмертно...как героя..."...далее скупая мужская слеза...

      3
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      Рейтинг: +616

      smersh45 > zlobny_zenitos 2 августа 2017, 11:45

      клоун

      -2
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos > smersh45 2 августа 2017, 12:10

      Это батенька юмор называется... А клоуны те, кто ставит на такой тяжелый для любого судьи матч человека, который уже не раз "ломался" и косячил на серьезных матчах, был сослан в ФНЛ... и только вернувшись сразу на Зенит - Спартак...
      А вообще добрее надо быть к людям)))

      2
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      Рейтинг: +17734

      paracetamol > zlobny_zenitos 2 августа 2017, 12:36

      Списанный товар, выбросить не жалко. Опять накосячит куда скажут, и обратно в ФНЛ.

      1
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 2 августа 2017, 10:57

      Из всего вышеперечисленного согласен лишь с тем что матч должен судить мужик, такой как например Валентин Иванов, который несмотря на то что португальцы и голландцы устроили разборку на футбольном поле судил по правилам, давал каждому по заслугам и не смотрел на фамилию на майке.

      6
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus > ARTHUR19 2 августа 2017, 11:16

      За что потом несправедливо и поплатился. А судил на том чм просто супер.

      3
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      Рейтинг: +148

      СНА-17 2 августа 2017, 10:27

      Пожелание судье только одно, отсудить честно и не предвзято !

      5
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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа > СНА-17 2 августа 2017, 12:02

      И чтоб просто не ошибался

      2
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 2 августа 2017, 10:23

      Такое ощущение, что выбрали, извиняюсь за выражение "КОЗЛА ОТПУЩЕНИЯ".
      Того, кого не жалко будет в случаи провального судейства наказать, а для того чтобы себя обелить и отмазка тут как тут. Ну не справился судья с ответственностью матча, перегорел, ведь давно в премьер-лиге не судил.
      Ну а если хорошо отсудит, то молодец, можно будет и по головке погладить и себя похвалить, вот как мы умеем судей на ответственные матчи выбирать.
      В общем со всех сторон подстраховались.

      7
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      Рейтинг: +189

      Большой Медведь 2 августа 2017, 10:02

      Ждем честного судейства, чтобы после матча лишних разговоров не было.

      2
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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 2 августа 2017, 09:50

      Удачи... Это типа судье повезёт не повезёт? Угадал не угадал?
      Назначил не назначил? Удачи...

      2
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      Рейтинг: +17734

      paracetamol 2 августа 2017, 09:40

      Странная фигура выбрана для судейства. Из ФНЛ, где отбывал дисквалификацию, и сразу на такой матч! Похоже - дали заработать на пенсию.

      2
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 2 августа 2017, 09:25

      Дожили, перед игрой желаем судье удачи и профессионализма, а не игрокам.

      10
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      Рейтинг: +5444

      Приус 2 августа 2017, 09:17

      Михаил – человек беспредельно профессиональный. Посмотрим, чего больше.

      7
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