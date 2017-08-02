Будогосский пожелал удачи Вилкову перед матчем «Зенит» – «Спартак»

Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский рассказал о том, как была выбрана кандидатура Михаила Вилкова на обслуживание матча четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак». Напомним, что встреча пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, 6 августа, в 20:00 по московскому времени.

– На матч «Зенит» – «Спартак» назначен Михаил Вилков. Почему именно он?

– Обсуждалось несколько кандидатур – с учетом их потенциала, характера и, особо хочу подчеркнуть, личностных качеств. В итоге остановились на этой кандидатуре. У нас сейчас 20 судей категории Pro, все они обладают очень хорошей техникой судейства, определенной харизмой. Способны проводить матчи на самом ответственном уровне. Вилков – не спонтанное назначение. Давно его знаю, всегда импонировало весомое качество – это мужик, который способен управлять игрой в самых сложных ситуациях. Его невозможно сломать. В этом матче важно противостоять какому-либо воздействию извне – трибун, команд, официальных лиц команд. Вилков способен с этим справиться.

– Но он только-только вернулся в категорию Pro, а ранее судил первый дивизион.

– Да, только-только вернулся. Мы вернули Вилкова совершенно обоснованно. Смотрели за тем, как он судит матчи ФНЛ, видели важную тенденцию – судейство Михаила было выше уровня игры команд. Это дает основания утверждать, что Вилков имеет определенный задел – психологический, профессиональный, функциональный, чтобы рассматриваться в качестве кандидата на проведение матча «Зенит» – «Спартак». Наличие стержня и явилось основополагающим фактором, который склонил чашу весов в его пользу.

– Что бы вы ему пожелали перед матчем?

– Удачи. Есть такой принцип – застоявшейся лошади, когда, в данном случае, человек долго не судил в премьер-лиге. Эта лошадь стоит в стойле, потом ее выпускают и она получает огромное удовлетворение, что она бегает по лугу. Мне бы хотелось, чтобы работа Вилкова в этой встрече стали для него адреналином, который бы подпитывал на протяжении всей игры и позволил бы завершить на мажорной ноте очень непростой матч.

– То есть Вилков сейчас как застоявшаяся лошадь.

– У него была хорошая практика в первом дивизионе. Профессионализм невозможно утратить. Михаил – человек беспредельно профессиональный. Те флюиды, которые его поддержали на матчах ФНЛ, дай бог, чтобы поддержали и на матчах Премьер-лиги.