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  • Будогосский пожелал удачи Вилкову перед матчем «Зенит» – «Спартак»

Будогосский пожелал удачи Вилкову перед матчем «Зенит» – «Спартак»

2 августа 2017, 08:51
20

Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский рассказал о том, как была выбрана кандидатура Михаила Вилкова на обслуживание матча четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит»«Спартак». Напомним, что встреча пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, 6 августа, в 20:00 по московскому времени.

– На матч «Зенит» – «Спартак» назначен Михаил Вилков. Почему именно он?

– Обсуждалось несколько кандидатур – с учетом их потенциала, характера и, особо хочу подчеркнуть, личностных качеств. В итоге остановились на этой кандидатуре. У нас сейчас 20 судей категории Pro, все они обладают очень хорошей техникой судейства, определенной харизмой. Способны проводить матчи на самом ответственном уровне. Вилков – не спонтанное назначение. Давно его знаю, всегда импонировало весомое качество – это мужик, который способен управлять игрой в самых сложных ситуациях. Его невозможно сломать. В этом матче важно противостоять какому-либо воздействию извне – трибун, команд, официальных лиц команд. Вилков способен с этим справиться.

– Но он только-только вернулся в категорию Pro, а ранее судил первый дивизион.

– Да, только-только вернулся. Мы вернули Вилкова совершенно обоснованно. Смотрели за тем, как он судит матчи ФНЛ, видели важную тенденцию – судейство Михаила было выше уровня игры команд. Это дает основания утверждать, что Вилков имеет определенный задел – психологический, профессиональный, функциональный, чтобы рассматриваться в качестве кандидата на проведение матча «Зенит» – «Спартак». Наличие стержня и явилось основополагающим фактором, который склонил чашу весов в его пользу.

– Что бы вы ему пожелали перед матчем?

– Удачи. Есть такой принцип – застоявшейся лошади, когда, в данном случае, человек долго не судил в премьер-лиге. Эта лошадь стоит в стойле, потом ее выпускают и она получает огромное удовлетворение, что она бегает по лугу. Мне бы хотелось, чтобы работа Вилкова в этой встрече стали для него адреналином, который бы подпитывал на протяжении всей игры и позволил бы завершить на мажорной ноте очень непростой матч.

– То есть Вилков сейчас как застоявшаяся лошадь.

– У него была хорошая практика в первом дивизионе. Профессионализм невозможно утратить. Михаил – человек беспредельно профессиональный. Те флюиды, которые его поддержали на матчах ФНЛ, дай бог, чтобы поддержали и на матчах Премьер-лиги.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Будогосский Андрей Вилков Михаил
Комментарии (20)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Шумаххер
1501653820
Удачи нам всем
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insider_retro
1501654177
Дааа... Судье не позавидуешь... Колоссальная ответственность будет давить всё время матча.... Получится - поддержат, очевидно ошибётся - сотрут, сожрут и отстранят... Но раз глава департамента заикнулся про какие-то флюиды и призвал бога в помощь, то придётся Мише тащить этот крест.... Удачи, Михаил Фёдорович!!!....
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Одинокий волк Маквейд
1501654419
Лошадка с адреналином и флюидами судить будет.
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Приус
1501654638
Михаил – человек беспредельно профессиональный. Посмотрим, чего больше.
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СШГЭС
1501655114
Дожили, перед игрой желаем судье удачи и профессионализма, а не игрокам.
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Вадим 1972
1501658617
Такое ощущение, что выбрали, извиняюсь за выражение "КОЗЛА ОТПУЩЕНИЯ". Того, кого не жалко будет в случаи провального судейства наказать, а для того чтобы себя обелить и отмазка тут как тут. Ну не справился судья с ответственностью матча, перегорел, ведь давно в премьер-лиге не судил. Ну а если хорошо отсудит, то молодец, можно будет и по головке погладить и себя похвалить, вот как мы умеем судей на ответственные матчи выбирать. В общем со всех сторон подстраховались.
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СНА-17
1501658870
Пожелание судье только одно, отсудить честно и не предвзято !
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ARTHUR19
1501660671
Из всего вышеперечисленного согласен лишь с тем что матч должен судить мужик, такой как например Валентин Иванов, который несмотря на то что португальцы и голландцы устроили разборку на футбольном поле судил по правилам, давал каждому по заслугам и не смотрел на фамилию на майке.
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zlobny_zenitos
1501662778
"Пожелал удачи"... Перекрестил, окропил святой водой, и простившись обняв Михаила как в последний раз молвил..."Ты главное вернись живой Миша...мы будем ждать тебя...с ФНЛ...ну а если не вернешься, наградим посмертно...как героя..."...далее скупая мужская слеза...
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APchelov
1501665549
Во, накрутили мужика. Матч, как матч. В Питере настроение именно такое. А Москва, словно с ума сошла
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