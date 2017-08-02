Сычев и Гатагов навестили тяжелобольного ребенка

Бывшие футболисты первой команды московского «Локомотива» Дмитрий Сычев и Алан Гатагов в одной из больниц навестили Шамса Баширова – 13-летнего подростка с тяжелой формой первичного иммунодефицита. Юному любителю футбола в скором времени предстоит трудная операция.

Футболисты подарили уроженцу Ярославля клубную форму и шарф красно-зеленой команды. На близлежащем к лечебному учреждению стадионе спортсмены провели небольшой матч.

Сычев в данный момент выступает за «Казанку» (фарм-клуб «Локомотива», выступающий в ПФЛ), а Гатагов уже полгода пребывает без команды.