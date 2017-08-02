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    Сычев и Гатагов навестили тяжелобольного ребенка

    Бывшие футболисты первой команды московского «Локомотива» Дмитрий Сычев и Алан Гатагов в одной из больниц навестили Шамса Баширова – 13-летнего подростка с тяжелой формой первичного иммунодефицита. Юному любителю футбола в скором времени предстоит трудная операция.

    Футболисты подарили уроженцу Ярославля клубную форму и шарф красно-зеленой команды. На близлежащем к лечебному учреждению стадионе спортсмены провели небольшой матч.

    Сычев в данный момент выступает за «Казанку» (фарм-клуб «Локомотива», выступающий в ПФЛ), а Гатагов уже полгода пребывает без команды.

    Источник: Телеканал «360»

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    02.08.2017 01:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 2 августа 2017, 10:51

      мужики молодцы!

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