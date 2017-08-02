LFP наложила вето на трансфер Неймара в «ПСЖ»

Трансфер футболиста «Барселоны» Неймара во французский «ПСЖ» находится на грани срыва ввиду юридически жесткой позиции профессиональной футбольной лиги Испании (LFP). Она не активирует переход бразильца из каталонской команды до тех пор, пока сине-гранатовые не уладят споры с агентом южноамериканца, в качестве которого выступает его отец.

Дело в том, что за продление в 2016 году Неймаром контракта с «Барселоной» агент должен получить 26 миллионов евро, однако на данный момент клубом выплачена не вся сумма, что не устраивает сторону игрока. По мнению каталонской стороны, в полном объеме гонорар отцу футболиста будет отдан только по окончании действующего соглашения, то есть в 2021 году.

Если спор не будет улажен, то трансфера в Париж не будет, поскольку без согласия LFP он состояться не может (согласно нормативно-правовой базе организации).