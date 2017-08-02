Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

LFP наложила вето на трансфер Неймара в «ПСЖ»

2 августа 2017, 00:55
14

Трансфер футболиста «Барселоны» Неймара во французский «ПСЖ» находится на грани срыва ввиду юридически жесткой позиции профессиональной футбольной лиги Испании (LFP). Она не активирует переход бразильца из каталонской команды до тех пор, пока сине-гранатовые не уладят споры с агентом южноамериканца, в качестве которого выступает его отец.

Дело в том, что за продление в 2016 году Неймаром контракта с «Барселоной» агент должен получить 26 миллионов евро, однако на данный момент клубом выплачена не вся сумма, что не устраивает сторону игрока. По мнению каталонской стороны, в полном объеме гонорар отцу футболиста будет отдан только по окончании действующего соглашения, то есть в 2021 году.

Если спор не будет улажен, то трансфера в Париж не будет, поскольку без согласия LFP он состояться не может (согласно нормативно-правовой базе организации).

Источник: Sport.es
Испания. Примера Франция. Лига 1 ПСЖ Барселона Неймар
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
insider_retro
1501624685
Ну вот!.... Триндели, анализировали и всё в пустую.... А планов было громадьё!...
Ответить
Asbjorn
1501626124
псж закинет барсе эти 26млн,они их бате неймара,и все улажено
Ответить
alexfilatov
1501628054
У отца Неймана похоже еврейские корни, ну как это так год назад договорится, чтобы Неймар продлил контракт и играл за Барсу ещё 5 лет, ща это потребовав 26 млн, а теперь совсем уже другая история Неймар уходит, эти 26 лямов понятное дело ещё не все выплачены, но все равно их отдайте требует он за то что по сути не произошло, совсем не по понятиям, мне кажется отец сгубит ему карьеру ради бабла!
Ответить
ufos73
1501628950
А кого во Франции Ипет мнение Испанцев??? Это как пендосы запретили немцам, покупать газ в России ))))
Ответить
Аристократ Олжик
1501641618
Ну раз Барса хочет оставить Неймара, то значит выплачивать они не будут . . .
Ответить
Gullit 76
1501650737
Неймар из-за своего папаши может себе всю жизнь поломать.
Ответить
Aleks000
1501652126
его отец получит от ПСЖ 62 млн, вопрос:что лучше 26 или 62 млн евро? Неймар уже без вопросов покинет барсу, потому что в итоге будет суд, который как в прошлый раз выиграет отец Неймара
Ответить
mig28
1501657485
Быстрее бы уже закончилась эта история
Ответить
anri1703
1501681769
в чем проблема от вырученых денег отстегнут тут батя сам должен понимать что от трансфера он выйграет
Ответить
anri1703
1501681844
а вообще уже тошнит от этого всего все агентам бабак мало
Ответить
Главные новости
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
23:43
1
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
23:06
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
22:47
5
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
22:12
4
Стал известен новый клуб Родри
21:56
1
ВидеоСвадьба Роналду и Джорджины: появились первые кадры с церемонии
21:48
4
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
21:37
7
Все новости
Все новости
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
22:12
4
Стал известен новый клуб Родри
21:56
1
Семак объяснил уход Дркушича в «Эспаньол»
15:17
1
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
11:12
4
Альварес извинился перед партнерами по «Атлетико» за желание перейти в «Барсу»
01:38
Российский футболист сыграл против «Челси»
Вчера, 18:32
2
Луис Энрике прокомментировал переход в «ПСЖ» автора золотого гола ЧМ-2026
Вчера, 16:16
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
Вчера, 12:16
3
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
Вчера, 11:30
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
Вчера, 10:16
1
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
Вчера, 01:50
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
Вчера, 00:39
1
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
14 августа
11
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
14 августа
2
В «Црвене Звезде» назначили нового тренера вместо Станковича
14 августа
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
14 августа
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
14 августа
1
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
14 августа
Фабрицио Романо анонсировал трансфер лучшего игрока финала ЧМ-2026
13 августа
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
13 августа
4
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
13 августа
1
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
13 августа
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
13 августа
Фото«Реал» и «Барселона» показали третью форму на новый сезон
12 августа
Фото«Рома» приобрела защитника сборной Аргентины за 13+4 миллиона
12 августа
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
12 августа
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
12 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+