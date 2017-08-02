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    LFP наложила вето на трансфер Неймара в «ПСЖ»

    Трансфер футболиста «Барселоны» Неймара во французский «ПСЖ» находится на грани срыва ввиду юридически жесткой позиции профессиональной футбольной лиги Испании (LFP). Она не активирует переход бразильца из каталонской команды до тех пор, пока сине-гранатовые не уладят споры с агентом южноамериканца, в качестве которого выступает его отец.

    Дело в том, что за продление в 2016 году Неймаром контракта с «Барселоной» агент должен получить 26 миллионов евро, однако на данный момент клубом выплачена не вся сумма, что не устраивает сторону игрока. По мнению каталонской стороны, в полном объеме гонорар отцу футболиста будет отдан только по окончании действующего соглашения, то есть в 2021 году.

    Если спор не будет улажен, то трансфера в Париж не будет, поскольку без согласия LFP он состояться не может (согласно нормативно-правовой базе организации).

    Источник: Sport.es

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    02.08.2017 00:55
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 2 августа 2017, 16:50

      а вообще уже тошнит от этого всего все агентам бабак мало

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 2 августа 2017, 16:49

      в чем проблема от вырученых денег отстегнут тут батя сам должен понимать что от трансфера он выйграет

      0
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      Рейтинг: +1049

      mig28 2 августа 2017, 10:04

      Быстрее бы уже закончилась эта история

      0
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      Рейтинг: +8

      Aleks000 2 августа 2017, 08:35

      его отец получит от ПСЖ 62 млн, вопрос:что лучше 26 или 62 млн евро? Неймар уже без вопросов покинет барсу, потому что в итоге будет суд, который как в прошлый раз выиграет отец Неймара

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 2 августа 2017, 08:12

      Неймар из-за своего папаши может себе всю жизнь поломать.

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 2 августа 2017, 05:40

      Ну раз Барса хочет оставить Неймара, то значит выплачивать они не будут . . .

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 2 августа 2017, 02:09

      А кого во Франции Ипет мнение Испанцев???
      Это как пендосы запретили немцам, покупать газ в России ))))

      0
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      Рейтинг: +429

      alexfilatov 2 августа 2017, 01:54

      У отца Неймана похоже еврейские корни, ну как это так год назад договорится, чтобы Неймар продлил контракт и играл за Барсу ещё 5 лет, ща это потребовав 26 млн, а теперь совсем уже другая история Неймар уходит, эти 26 лямов понятное дело ещё не все выплачены, но все равно их отдайте требует он за то что по сути не произошло, совсем не по понятиям, мне кажется отец сгубит ему карьеру ради бабла!

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 2 августа 2017, 01:22

      псж закинет барсе эти 26млн,они их бате неймара,и все улажено

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > Asbjorn 2 августа 2017, 01:36

      А ПРИКИНЬ псж ЗАКИНЕТ БАБЛО БАРСЕ А ТА ИХ НЕ ПЕРЕКИНЕТ БАТЕ НЕЙМАРА!!)))

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > Павел Буре 2 августа 2017, 01:37

      тогда шейхи обидятся )

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 2 августа 2017, 00:58

      Ну вот!.... Триндели, анализировали и всё в пустую.... А планов было громадьё!...

      1
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > insider_retro 2 августа 2017, 01:47

      Думаю..я решу и этот вопрос), Неймар будет в ПСЖ.

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