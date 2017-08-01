Мутко – о вытрезвителях на ЧМ-2018: «Человек перебрал алкоголя, ему надо отдохнуть. А помещение мы найдем»

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что во время чемпионата мира-2018 для болельщиков, перебравших с алкоголем, необходимо создать должные условия в виде вытрезвителей.

Напомним, турнир пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

«Вы смеетесь зря, это их подают как вытрезвители. Это создание человеческих условий. В свое время эти все системы были разрушены, речь идет о том, что человек, фанат, может перебрать алкоголя. Ему нужно достойное место.

В этом плане есть просьба МВД, создать такие возможности в каждом субъекте. Мы это сделаем. Человек перебрал алкоголя, ему надо отдохнуть. А помещение мы найдем», – сказал Мутко.