Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мутко – о вытрезвителях на ЧМ-2018: «Человек перебрал алкоголя, ему надо отдохнуть. А помещение мы найдем»

    Президент РФС Виталий Мутко заявил, что во время чемпионата мира-2018 для болельщиков, перебравших с алкоголем, необходимо создать должные условия в виде вытрезвителей.

    Напомним, турнир пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

    «Вы смеетесь зря, это их подают как вытрезвители. Это создание человеческих условий. В свое время эти все системы были разрушены, речь идет о том, что человек, фанат, может перебрать алкоголя. Ему нужно достойное место.

    В этом плане есть просьба МВД, создать такие возможности в каждом субъекте. Мы это сделаем. Человек перебрал алкоголя, ему надо отдохнуть. А помещение мы найдем», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.08.2017 21:38
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 2 августа 2017, 06:49

      Ежели я с радости от побед сборной России во время ЧМ напьюсь в своём Сухосранске, меня в вытрезвитель в Питер повезут, или в Казань? Там ведь условия для фанатов?.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 1 августа 2017, 22:24

      По государственному подумал, монументально!... Печётся о людях... Приятно читать... А вообще идея здравая и, как не крути, желательно бы её аккуратно реализовать... Мне так кажется...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 1 августа 2017, 22:06

      "СОЗДАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ УСЛОВИЙ"...
      бл, лучше бы своим гражданам вытрезвители сделали , вернули бы их на постоянной основе. хоть за мвд, хоть за минздравом......ну бывает у нас в стране - переберут лишнего работяги какие нибудь в конце недели рабочей, а потом возят их по больницам где они на х... никому не нужны и да вообще не должны там оказываться или бросают замерзать...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 1 августа 2017, 21:56

      А МВД согласится брать на себя эту ответственность ? Оччччень сомневаюсь .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 1 августа 2017, 21:51

      В подвалах их вытрезвлять будут

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 1 августа 2017, 21:44

      Со своими гражданами так не поступают, только с иностранцами

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11