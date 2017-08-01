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  • Мутко – о вытрезвителях на ЧМ-2018: «Человек перебрал алкоголя, ему надо отдохнуть. А помещение мы найдем»

Мутко – о вытрезвителях на ЧМ-2018: «Человек перебрал алкоголя, ему надо отдохнуть. А помещение мы найдем»

1 августа 2017, 21:38
6

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что во время чемпионата мира-2018 для болельщиков, перебравших с алкоголем, необходимо создать должные условия в виде вытрезвителей.

Напомним, турнир пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

«Вы смеетесь зря, это их подают как вытрезвители. Это создание человеческих условий. В свое время эти все системы были разрушены, речь идет о том, что человек, фанат, может перебрать алкоголя. Ему нужно достойное место.

В этом плане есть просьба МВД, создать такие возможности в каждом субъекте. Мы это сделаем. Человек перебрал алкоголя, ему надо отдохнуть. А помещение мы найдем», – сказал Мутко.

Источник: ТАСС
Россия Мутко Виталий
Комментарии (6)
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ЮЗИК
1501613051
Со своими гражданами так не поступают, только с иностранцами
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Tajik-za Zenit
1501613475
В подвалах их вытрезвлять будут
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dok66
1501613812
А МВД согласится брать на себя эту ответственность ? Оччччень сомневаюсь .
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mihail200606
1501614388
"СОЗДАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ УСЛОВИЙ"... бл, лучше бы своим гражданам вытрезвители сделали , вернули бы их на постоянной основе. хоть за мвд, хоть за минздравом......ну бывает у нас в стране - переберут лишнего работяги какие нибудь в конце недели рабочей, а потом возят их по больницам где они на х... никому не нужны и да вообще не должны там оказываться или бросают замерзать...
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insider_retro
1501615486
По государственному подумал, монументально!... Печётся о людях... Приятно читать... А вообще идея здравая и, как не крути, желательно бы её аккуратно реализовать... Мне так кажется...
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Дядя Серёжа
1501645777
Ежели я с радости от побед сборной России во время ЧМ напьюсь в своём Сухосранске, меня в вытрезвитель в Питер повезут, или в Казань? Там ведь условия для фанатов?.
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