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  • 7 августа состоится трансфер Неймара в «ПСЖ». Марез переходит в «Рому». Дайджест событий дня

7 августа состоится трансфер Неймара в «ПСЖ». Марез переходит в «Рому». Дайджест событий дня

1 августа 2017, 21:29
6

«Ливерпуль» отказался продавать Коутиньо в «Барселону» за 100 миллионов

«Барселона» не оставляет попыток приобрести в летнее трансферное окно полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Сообщается, что каталонский клуб предложил за игрока сборной Бразилии 100 миллионов евро, однако мерсисайдцы ответили отказом. По информации источника, руководство «Ливерпуля» желает получить за своего лидера 150 миллионов.

«Лестер» согласился отпустить Мареза в «Рому» за 38 миллионов

Нападающий «Лестер Сити» Рияд Марез продолжит карьеру в «Роме». Сообщается, что клубы уже достигли договоренности о трансфере игрока сборной Алжира. Форвард обойдется римлянам в 35 миллионов евро, еще три миллиона предусмотрены в качестве бонусов.

Диего Коста находится в отпуске уже 50 дней

Нападающий «Челси» Диего Коста сейчас находится в своем родном городе Лагарто в Бразилии. Здесь футболист начал подготовку к сезону, приводя себя в форму. Таким образом, отпуск форварда длится уже 50 дней. Ранее он не был включен в состав лондонцев на международный кубок чемпионов.

Футболист имеет предложение о переходе в «Милан», но сам Коста хотел бы вернуться в «Атлетико», за который он выступал в период с 2007 по 2009 год, а также с 2010 по 2014 год.

Неймар пройдет медобследование в Париже до 7 августа

Форвард «Барселоны» Неймар все же должен будет пройти в ближайшее время медицинский осмотр перед переходом в «ПСЖ», сообщает L’Equipe. Ранее сообщалось, что он должен состояться во вторник, 1 августа, в Катаре. Сейчас эта информация была обновлена – медобследование пройдет в Париже до конца текущей недели, а уже 7 августа бразилец подпишет контракт.

На данный момент бразильский футболист находится в Китае в рамках рекламного турне. «Барселона» рассчитывает, что Неймар прибудет в расположение клуба 3 августа.

Двое защитников «Бней Иегуды» потерялись в аэропорту Стамбула по пути на ответный матч с «Зенитом»

Защитники «Бней Иегуды» Аяд Абаши и Бен Тургеман потерялись в аэропорту Стамбула во время перелета на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Зенитом».

По информации sport5.co.il, игроки отстали от остальных членов команды во время пересадки в Турции и не успели на рейс. Руководство израильского клуба в данный момент находится в поисках альтернативного рейса в Санкт-Петербург, чтобы Абаши и Тургеман смогли сегодня присоединиться к команде.

Хесус Навас – в «Севилье»

Полузащитник Хесус Навас присоединился к «Севилье», подписав соглашение сроком на четыре года. 31-летний игрок последние сезона защищал цвета «Манчестер Сити», куда и перебрался из андалусийского клуба в 2013 году.

В прошлой кампании испанец принял участие в 36-ти поединках, записав в свой актив пять голов.

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Ари продемонстрировал прооперированное колено

Нападающий «Локомотива» Ари продемонстрировал, как выглядит его колено после операции, проведенной в итальянской клинике «Вилла Стюарт». На своей странице в инстаграме бразилец опубликовал фотографию, подписав ее фразой: «У каждого воина есть свой шрам. Я никогда не встречал сильного человека с легким прошлым».

Напомним, 31-летний игрок получил повреждение в матче второго тура РФПЛ с ЦСКА после столкновения с полузащитником армейцев Александром Головиным. Ранее сообщалось, что срок его восстановления составит не менее четырех месяцев.

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Фото: globallookpress

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (6)
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user3618
1501613538
звиздец какое бабло выкидывают на трансферы, где файрплэй ? или это против нас только санкции ?
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Павел Амурский
1501625577
Пусть в ПСЖ мозги полощет.
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pekasa
1501626296
видимо всё таки перейдёт (( реально такие бабки и столько времени уже тянется это всё. достали уже. всей семьёй зарабатывают
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igormaddog
1501638961
Аяд Абаши и Бен Тургеман,они просто испугались Зенит!
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Baich
1501654593
Здоровья Ари!
Ответить
GeorgeXIII
1501659692
ух какая коленка
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