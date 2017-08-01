Рейнгольд: «Говорил же, что «Спартак» разорвет «Краснодар»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд очень рад, что его команда смогла одолеть «Краснодар» в непростой для себя период. По словам ветерана, счет в этой встрече мог быть и разгромным, но гости справились с натиском красно-белых.

«Команда сегодня забегала и «Краснодару» нечего было делать. Им еще стоит сказать спасибо за то, что пропустили только два мяча. По игре «Спартак» мог забить еще мяча три.

Команда забегала и ноги стали легче, а мастерства хватает. Поэтому я и говорил, что «Спартак» разорвет «Краснодар». Каждый футболист почувствовал, что нужно выходить из этого положения хорошей игрой. Только такая игра закроет критикам рот.

Теперь ребята отдохнут. Я жду от них хорошей игры с «Зенитом», а этот матч доставил удовольствие всем болельщикам», – считает Рейнгольд.

Матч третьего тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Краснодар» закончился со счетом 2:0.