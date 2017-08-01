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    Рейнгольд: «Говорил же, что «Спартак» разорвет «Краснодар»

    Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд очень рад, что его команда смогла одолеть «Краснодар» в непростой для себя период. По словам ветерана, счет в этой встрече мог быть и разгромным, но гости справились с натиском красно-белых.

    «Команда сегодня забегала и «Краснодару» нечего было делать. Им еще стоит сказать спасибо за то, что пропустили только два мяча. По игре «Спартак» мог забить еще мяча три.

    Команда забегала и ноги стали легче, а мастерства хватает. Поэтому я и говорил, что «Спартак» разорвет «Краснодар». Каждый футболист почувствовал, что нужно выходить из этого положения хорошей игрой. Только такая игра закроет критикам рот.

    Теперь ребята отдохнут. Я жду от них хорошей игры с «Зенитом», а этот матч доставил удовольствие всем болельщикам», – считает Рейнгольд.

    Матч третьего тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Краснодар» закончился со счетом 2:0.

    Источник: «Советский спорт»

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    01.08.2017 08:04
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 1 августа 2017, 13:41

      А если бы выиграл Краснодар, то виноватым оказался бы судья. Питерский судья

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 1 августа 2017, 13:13

      разорвал? да если бы Вандерсон попал в ворота, а не в перекладину то еще не известно чем бы все закончилось

      3
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      ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 > Garrincha58 1 августа 2017, 17:10

      Полностью с тобой согласен . А до этого Классен - рядом со штангой , и Ребров бы точно не помог ! Где разорвал ? : пенальт и штрафной !

      0
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 1 августа 2017, 12:49

      И не заряженное ружье раз в год стреляет.

      2
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 1 августа 2017, 10:20

      Спартак может у любой команды выиграть и любой команде может проиграть...
      Вчерашний матч начинался в именно таком ключе... Забей Краснодар сначала и Спартак мог бы не Краснодар в итоге "порвать",что-то другое,причём у себя...
      Поражаюсь я,что Рейнгольду,что Каррере, что Бомбардиру)))
      Каррера уже " знает, как снова стать чемпионом", Рейн знал,что Спартак ПОРВЁТ,а Бомбардир публикует...
      Недавно был реванш Ковалёва, перед которым он вёл себя не совсем привычно... Задирался,как молодой петушок,что ему не свойственно... И как-то даже я не особо сожалел, что за такие слова он опять огрёб в реванше...
      Много вижу сегодня таких же,с которых спесь сбивают на раз-два, а сегодня,ну ЧИСТО БАРСА,В НАТУРЕ)))

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 1 августа 2017, 10:03

      Да не сказал бы я что разорвал. До пенальти вообще без моментов!

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      Рейтинг: +1309

      Manilov 1 августа 2017, 09:14

      Шаман, однако!
      Теперь яви нам весть об Апокалипсисе. Когда ожидать-то?

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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа > Manilov 1 августа 2017, 10:04

      В выходные, на Зенит Арене.

      3
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 1 августа 2017, 08:44

      Говорил ага. Много всякой ерунды он говорил.

      1
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