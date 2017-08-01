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Рейнгольд: «Говорил же, что «Спартак» разорвет «Краснодар»

1 августа 2017, 08:04
12

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд очень рад, что его команда смогла одолеть «Краснодар» в непростой для себя период. По словам ветерана, счет в этой встрече мог быть и разгромным, но гости справились с натиском красно-белых.

«Команда сегодня забегала и «Краснодару» нечего было делать. Им еще стоит сказать спасибо за то, что пропустили только два мяча. По игре «Спартак» мог забить еще мяча три.

Команда забегала и ноги стали легче, а мастерства хватает. Поэтому я и говорил, что «Спартак» разорвет «Краснодар». Каждый футболист почувствовал, что нужно выходить из этого положения хорошей игрой. Только такая игра закроет критикам рот.

Теперь ребята отдохнут. Я жду от них хорошей игры с «Зенитом», а этот матч доставил удовольствие всем болельщикам», – считает Рейнгольд.

Матч третьего тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Краснодар» закончился со счетом 2:0.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Рейнгольд Валерий
Комментарии (12)
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Pro100Kid
1501566290
Говорил ага. Много всякой ерунды он говорил.
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Manilov
1501568085
Шаман, однако! Теперь яви нам весть об Апокалипсисе. Когда ожидать-то?
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Сильвербой
1501570997
Да не сказал бы я что разорвал. До пенальти вообще без моментов!
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семёнычев
1501572021
Спартак может у любой команды выиграть и любой команде может проиграть... Вчерашний матч начинался в именно таком ключе... Забей Краснодар сначала и Спартак мог бы не Краснодар в итоге "порвать",что-то другое,причём у себя... Поражаюсь я,что Рейнгольду,что Каррере, что Бомбардиру))) Каррера уже " знает, как снова стать чемпионом", Рейн знал,что Спартак ПОРВЁТ,а Бомбардир публикует... Недавно был реванш Ковалёва, перед которым он вёл себя не совсем привычно... Задирался,как молодой петушок,что ему не свойственно... И как-то даже я не особо сожалел, что за такие слова он опять огрёб в реванше... Много вижу сегодня таких же,с которых спесь сбивают на раз-два, а сегодня,ну ЧИСТО БАРСА,В НАТУРЕ)))
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neveldomha
1501580972
И не заряженное ружье раз в год стреляет.
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Garrincha58
1501582426
разорвал? да если бы Вандерсон попал в ворота, а не в перекладину то еще не известно чем бы все закончилось
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APchelov
1501584067
А если бы выиграл Краснодар, то виноватым оказался бы судья. Питерский судья
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