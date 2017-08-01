Форвард «Краснодара» Вандерсон считает, что РФПЛ скоро будет одной из сильнейших лиг в Европе

Нападающий «Краснодара» Вандерсон после поражения от «Спартака» в матче 3-го тура РФПЛ рассказал о своей адаптации в России.

Напомним, что бразильский форвард перешел в стан «быков» этим летом из «Зальцбурга».

«Прекрасно себя чувствую в клубе: отличный клуб, прекрасная инфраструктура, много соотечественников. Чувствую себя как дома. С каждым днем все больше адаптируюсь. Мне удобнее играть на фланге, но если нужно выйти в центре нападения, то я готов. У меня уже был такой опыт.

В чем отличие российской лиги от австрийской? Во-первых, австрийский чемпионат очень похож на немецкий. Чемпионат России достаточно сильно прогрессирует, здесь много сильных иностранцев, и, думаю, РФПЛ будет одной из сильнейших лиг в Европе через несколько лет. Новые стадионы и новые игроки повышают уровень клубов России», — сказал Вандерсон.