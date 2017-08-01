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    Форвард «Краснодара» Вандерсон считает, что РФПЛ скоро будет одной из сильнейших лиг в Европе

    Нападающий «Краснодара» Вандерсон после поражения от «Спартака» в матче 3-го тура РФПЛ рассказал о своей адаптации в России.

    Напомним, что бразильский форвард перешел в стан «быков» этим летом из «Зальцбурга».

    «Прекрасно себя чувствую в клубе: отличный клуб, прекрасная инфраструктура, много соотечественников. Чувствую себя как дома. С каждым днем все больше адаптируюсь. Мне удобнее играть на фланге, но если нужно выйти в центре нападения, то я готов. У меня уже был такой опыт.

    В чем отличие российской лиги от австрийской? Во-первых, австрийский чемпионат очень похож на немецкий. Чемпионат России достаточно сильно прогрессирует, здесь много сильных иностранцев, и, думаю, РФПЛ будет одной из сильнейших лиг в Европе через несколько лет. Новые стадионы и новые игроки повышают уровень клубов России», — сказал Вандерсон.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.08.2017 01:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +64

      Muhammed-666 1 августа 2017, 08:08

      Лига не знаю. Но Если бы убрали этот чертов лимит, и вместо комбарова глушакова и самедова можно было выпустить игроков уровня фернандо, зе луиша промеса и луиса адриано. То спартак был бы одной из лучших команд европы..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +459

      77SAM 1 августа 2017, 07:54

      блажен кто верует...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 1 августа 2017, 07:40

      молодец, большой специалист...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 1 августа 2017, 04:43

      Он не племянник Мудко?

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