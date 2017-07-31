Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Рейнгольд: «С такой игрой «Спартак» разорвет «Зенит». Если только судья не поможет питерцам»

Рейнгольд: «С такой игрой «Спартак» разорвет «Зенит». Если только судья не поможет питерцам»

31 июля 2017, 22:47
64

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что «Спартак» в своем нынешнем состоянии уверенно обыграет «Зенит» в рамках 4-го тура РФПЛ.

Напомним, встреча пройдет 6 августа в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по московскому времени.

– Какого результата вы ожидаете от «Спартака» в матче с «Зенитом»?

– «Спартак» сильнее за счет исполнителей. Он выше классом. У москвичей большей мастеров. По каждой позиции «Спартак» сильнее, а если команда еще и бежит, у нас в России никто не сможет его остановить. И «Краснодар» хотел победить, но как справится с такой троицей как Адриано, Промес и Зе Луиш?

– В победе «Спартака» над «Зенитом» вы уверены?

– Я видел как «Зенит» играл с «Тосно». Это подобие футбола. Идет это от селекции. Таких игроков взяли. Красивого и симпатичного футбола в «Зените» нет. Сравните матчи «Тосно» – «Зенит» и «Спартак» – «Краснодар» – небо и земля по игре, красоте и моментам. «Зенит» выиграл на классе у очень слабой команды. Она должна играть во втором дивизионе, а не в премьер-лиге. Я не могу сравнить нынешних футболистов «Зенита» с теми, кто ушел: Халк, Витсель, Данни. Вы хотите, чтобы «Зенит» всех глушил? Этого не будет.

«Зенит» может выиграть у «Спартака». Играет дома. Но я сомневаюсь, что это произойдет если «Спартак» продолжит показывать такой футбол, как с «Краснодаром». Тут «Зениту» ловить нечего. «Спартак» его разорвет. Если только судья хозяевам не поможет.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Рейнгольд Валерий
Комментарии (64)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
порт
1501531363
Она должна играть во втором дивизионе, а не в премьер-лиге ================================== Вот только мясной забыл, (годы, ничего не поделаешь) что Тосно дрюкало пяточков.
Ответить
Спартач_навсегда
1501531673
Думаю бомжики зарядят судейку,но мы должны обыграть во что бы то ни стало
Ответить
oyabun
1501533332
После первой же победы началось радостное шапкозакидательство? А теперь давайте поговорим беспристрастно. Зенит уверенно победил во всех 3-х прошедших встречах, Спартак пока только в 1-й. Далее - реализация игровых моментов? В последних двух встречах при массе моментов ни одного мяча Спартак с игры не забил. 2 гола сегодня со стандартов - определенная доля везения. Нужно забивать с игры. И вот тут статистика реализации голевых моментов совсем не радует. Зе всё так же транжирит, Адриано вообще ничего сегодня не создал. Промес? Он сегодня был великолепен, но тоже запорол несколько верных моментов и вообще не двужильный же, в каждой игре так выкладываться. Дальше - Зенит в каждую линию закупил высококлассных игроков. Точно не для того чтобы с ними проигрывать. Спартак же пока не купил никого (серб ни в счет). Так что с точки зрения сухой статистики преимущество у, играющего к тому же дома, Зенита. Но Спартак мастер громить авторитеты и проигрывать слабым. С этой точки зрения у нас есть надежда.
Ответить
GoldPlayFIFARus9
1501533362
Это ты имеешь ввиду ту симуляцию и левую пенку в сегодняшней,благодаря которой произошёл переломный момент в игре?
Ответить
Evgeniy32
1501534126
Рейнгольд ты конченый. Как можно быть уверенным в том, что на каждой позиции игроки Москвичей сильнее Питерцев??? Это даже адекватный фан Спартак не скажет. Спартак силен, не спорю, но не столько))) Ждем отличной игры))
Ответить
Shaitan.
1501535694
Полнейший отморозок просто. Одно интервью лучше другого.
Ответить
Томик
1501539750
Да уж, эти "паредасы" постоянно про запас пару "стопроцентных пенальти" держат и, как минимум, одно "спорное" неудаление своего защитника. Пусть в этот раз поволнуются, возможно этого не хватит. Заранее заносите побольше, а мы посмеёмся, ведь три пенальти и два неудаления надо ещё насвистеть.
Ответить
l.andreasXXX
1501556755
Когда Зенит напихает в дупло Спартаку, тебе это наконец заткнет твой минетный рот, старый маразматик. Если Краснодар вышел на игру с прошлогодним чемпионом как на прогулку по парку, это не значит, что Спартак по всем соперникам пройдется так же. Когда в Питере Зенит выиграет, ты закроешь свою пасть.
Ответить
Диктор
1501560190
Вот именно это и беспокоит,как бы Зенит опять судей не подключил.Как в прошлом году .
Ответить
Spiridonovich
1501560424
Миллер ещё раз поднимет тарифы на газ, окончательно вогнав народ в нищету и накупит ещё на один состав игроков. Беспределу нет конца. И эти менеджеры думают, что способны создать что нибудь путное в футболе. Пожелаем Спартаку обыграть эту криминальную команду.
Ответить
Главные новости
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
23:06
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
22:47
3
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
22:36
1
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
22:12
4
Стал известен новый клуб Родри
21:56
1
ВидеоСвадьба Роналду и Джорджины: появились первые кадры с церемонии
21:48
4
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
21:37
6
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
21:28
76
Все новости
Все новости
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
22:12
4
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
21:37
6
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
21:28
75
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
20:53
1
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
20:44
1
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
20:27
33
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
20:07
6
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
19:52
4
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
19:44
5
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
19:14
6
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
18:47
14
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
18:37
14
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
18:22
6
Лапочкин прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
18:15
6
«Можете заскринить»: агент Тюкавина сделал смелое заявление
17:45
5
Семак прокомментировал разгром «Динамо»
17:26
10
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
17:19
7
Соболев – о разгроме «Динамо»: «Был должок»
17:02
7
ФотоТюкавин улыбался и показывал стрелку после разгрома от «Зенита»
17:01
26
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16:42
17
Определен лидер РПЛ по пробитым пенальти за последний год
16:36
28
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
16:29
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+