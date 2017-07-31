Рейнгольд: «С такой игрой «Спартак» разорвет «Зенит». Если только судья не поможет питерцам»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что «Спартак» в своем нынешнем состоянии уверенно обыграет «Зенит» в рамках 4-го тура РФПЛ.

Напомним, встреча пройдет 6 августа в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по московскому времени.

– Какого результата вы ожидаете от «Спартака» в матче с «Зенитом»?

– «Спартак» сильнее за счет исполнителей. Он выше классом. У москвичей большей мастеров. По каждой позиции «Спартак» сильнее, а если команда еще и бежит, у нас в России никто не сможет его остановить. И «Краснодар» хотел победить, но как справится с такой троицей как Адриано, Промес и Зе Луиш?

– В победе «Спартака» над «Зенитом» вы уверены?

– Я видел как «Зенит» играл с «Тосно». Это подобие футбола. Идет это от селекции. Таких игроков взяли. Красивого и симпатичного футбола в «Зените» нет. Сравните матчи «Тосно» – «Зенит» и «Спартак» – «Краснодар» – небо и земля по игре, красоте и моментам. «Зенит» выиграл на классе у очень слабой команды. Она должна играть во втором дивизионе, а не в премьер-лиге. Я не могу сравнить нынешних футболистов «Зенита» с теми, кто ушел: Халк, Витсель, Данни. Вы хотите, чтобы «Зенит» всех глушил? Этого не будет.

«Зенит» может выиграть у «Спартака». Играет дома. Но я сомневаюсь, что это произойдет если «Спартак» продолжит показывать такой футбол, как с «Краснодаром». Тут «Зениту» ловить нечего. «Спартак» его разорвет. Если только судья хозяевам не поможет.