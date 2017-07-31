Джикия: «Верю, что «Спартаку» по силам стать чемпионом второй год подряд»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия в интервью 8news выразил мнение, что красно-белым по силам побороться за чемпионство во втором сезоне подряд.

– Чемпионство «Спартака» второй год подряд – реальность?

– Я считаю, что да. Костяк команды сохранился. По крайней мере, я верю, что нам все по силам.

– Но у того же «Зенита» новый тренер и семь новичков. А у «Спартака» – только одна покупка за лето.

– У «Зенита» своя политика, у «Спартака» – своя. Следить за приобретениями – точно не мое дело. Тем более. что один новичок, как вы сказали, у нас есть. Марко Петкович – отличный парень, кстати. Его хорошо приняли, помогли освоиться. В раздевалке он уже стал своим.