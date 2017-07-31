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  • Джикия: «Верю, что «Спартаку» по силам стать чемпионом второй год подряд»

Джикия: «Верю, что «Спартаку» по силам стать чемпионом второй год подряд»

31 июля 2017, 17:59
3

Защитник «Спартака» Георгий Джикия в интервью 8news выразил мнение, что красно-белым по силам побороться за чемпионство во втором сезоне подряд.

– Чемпионство «Спартака» второй год подряд – реальность?

– Я считаю, что да. Костяк команды сохранился. По крайней мере, я верю, что нам все по силам.

– Но у того же «Зенита» новый тренер и семь новичков. А у «Спартака» – только одна покупка за лето.

– У «Зенита» своя политика, у «Спартака» – своя. Следить за приобретениями – точно не мое дело. Тем более. что один новичок, как вы сказали, у нас есть. Марко Петкович – отличный парень, кстати. Его хорошо приняли, помогли освоиться. В раздевалке он уже стал своим.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (3)
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СНА-17
1501515311
Твоими словами, да мёд бы пить !!!!!
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oyabun
1501515415
Лозунги толкать все умеют. Посмотрим как сегодня на поле делом докажете свои притязания.
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Вадим 1972
1501515432
Главное, чтобы вся команда так считала и выкладывались полностью, а не как с Динамо. Один тайм играем, а второй бамбук курим.
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