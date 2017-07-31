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  • Промес: «При везении «Спартак» может выиграть Лигу чемпионов, но для начала надо выйти из группы»

Промес: «При везении «Спартак» может выиграть Лигу чемпионов, но для начала надо выйти из группы»

31 июля 2017, 12:09
41

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес подчеркнул, что везение играет немаловажную роль в достижении успеха. По его мнению, при удачном стечении обстоятельств красно-белые могут выиграть Лигу чемпионов.

«Согласен ли я со словами Леонида Федуна, что при везении «Спартак» может дойти до полуфинала Лиги чемпионов? При везении возможно все. Мы и выиграть ее можем при везении. Но давайте быть реалистами. На данный момент я не очень представляю, на что мы способны. Жизнь покажет.

Задача минимум в турнире? Для начала надо бы выйти из группы. Верю, что нам это по силам», – сказал Промес.

Напомним, что «Спартак» начнет выступления в Лиге чемпионов с группового раунда. При жеребьевке москвичи будут в первой корзине.

Источник: «Российская газета»
Лига чемпионов Спартак Промес Квинси
Комментарии (41)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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vitvik
1501493489
Сегодня главная задача не проиграть Краснодару. Везение понадобится.
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Одинокий волк Маквейд
1501494220
Тут старик Хоттабыч нужен.
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insider_retro
1501494630
Если перевели верно, то высказался Промес недурно, толково и без пафоса... Успехов в больших начинаниях!...
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xLINDAx
1501494840
Многое от жребия будет зависеть, ещё больше - от, надеюсь, грядущих ещё усилениях в окошке...иначе 2 фронта - это ппц будет. Будем верить... и болеть за все наши клубы в евробаталиях!
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Приус
1501495055
Играть на победу от игры к игре, а там видно будет.
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СШГЭС
1501495679
Раз везенье, два везенье, но надобно уменье.
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Сибирь за Спартак
1501496236
Весна покажет кто где кучу навалил.
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Svoysvoemubrat
1501496723
Промес предлагает быть реалистами, а все прицепились к победе в ЛЧ,
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Бугимен
1501498777
Сегодняшняя игра с Краснодаром покажет,готов Спартак или нет?А так в Лиге чемпионов нужно будет стараться, как Ростов в том году!Будем надеяться,что у Спартака все получиться!Вперед Спартак,вся Россия будет снами Лиге чемпионов!!!
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Рулонъ Обоевъ
1501504167
Промес: «При везении «Спартак» может выиграть Лигу чемпионов, но для начала надо опохмелиться»
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