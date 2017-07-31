Промес: «При везении «Спартак» может выиграть Лигу чемпионов, но для начала надо выйти из группы»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес подчеркнул, что везение играет немаловажную роль в достижении успеха. По его мнению, при удачном стечении обстоятельств красно-белые могут выиграть Лигу чемпионов.

«Согласен ли я со словами Леонида Федуна, что при везении «Спартак» может дойти до полуфинала Лиги чемпионов? При везении возможно все. Мы и выиграть ее можем при везении. Но давайте быть реалистами. На данный момент я не очень представляю, на что мы способны. Жизнь покажет.

Задача минимум в турнире? Для начала надо бы выйти из группы. Верю, что нам это по силам», – сказал Промес.

Напомним, что «Спартак» начнет выступления в Лиге чемпионов с группового раунда. При жеребьевке москвичи будут в первой корзине.