Венгер не видит проблемы в уходе Озила и Санчеса из «Арсенала» свободными агентами

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что ситуация, когда команду могут покинуть футболисты на правах свободного агента – практически идеальна для современного рынка. Сейчас в лондонском клубе восемь футболистов имеют контракт, который истечет следующим летом. В клубе работают над продлением соглашений с некоторыми футболистами.

«На нынешнем рынке даже самые обычные футболисты стоят очень дорого. Со временем мы увидим, как все большее количество футболистов будут начинать сезон, имея последний год по контракту. К этому приведет тот факт, что другие клубы не захотят за них переплачивать. Поэтому займут выжидательную тактику. В ближайшие 10 лет это станет обычным делом.

Будет ли это проблемой для нас? Думаю, что все наоборот. Это идеальная ситуация. Если вы профессиональный футболист, то должны выполнять контракт до конца, не важно, остался один год или два.

Неправильно считать, что футболист сидит в раздевалке перед игрой и думает: «У меня остался один год по контракту, поэтому сегодня я буду играть плохо»? Это не так. Любой футболист хочет играть и играть хорошо», – считает Венгер.

Напомним, что команду могут покинуть лидеры прошедшего сезона – полузащитник Месут Озил и форвард Алексис Санчес.