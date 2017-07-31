Гилерме: «Было бы хорошо, если бы Дзюба перешел в «Локомотив»

Голкипер «Локомотива» Гилерме прокомментировал информацию о возможном переходе в московский клуб нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Ранее сообщалось, что железнодорожники могут арендовать российского форварда до конца сезона-2017/18.

– Сейчас пишут, что в «Локомотив» может перейти Артем Дзюба. Слышали об этом?

– Нет. Только от вас узнал.

– Вы играли с Дзюбой в сборной и знаете, что это за игрок. Может он помочь «Локомотиву»?

– От меня не зависит его переход. Все знают, что это хороший, качественный игрок. Конечно, было бы хорошо, если бы он перешел в нашу команду.