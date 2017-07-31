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  • Гилерме: «Было бы хорошо, если бы Дзюба перешел в «Локомотив»

Гилерме: «Было бы хорошо, если бы Дзюба перешел в «Локомотив»

31 июля 2017, 00:08
5

Голкипер «Локомотива» Гилерме прокомментировал информацию о возможном переходе в московский клуб нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Ранее сообщалось, что железнодорожники могут арендовать российского форварда до конца сезона-2017/18.

– Сейчас пишут, что в «Локомотив» может перейти Артем Дзюба. Слышали об этом?

– Нет. Только от вас узнал.

– Вы играли с Дзюбой в сборной и знаете, что это за игрок. Может он помочь «Локомотиву»?

– От меня не зависит его переход. Все знают, что это хороший, качественный игрок. Конечно, было бы хорошо, если бы он перешел в нашу команду.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (5)
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loko-the_best
1501455010
Ну установку Манчини пусть не забывает, даже если перейдет. Кокорин 35 один не забьет)
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Aleks000
1501463157
пусть уходит
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Fanfurik
1501481398
Норм вариант
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порт
1501484308
Сто баксов, и забирайте.
Ответить
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