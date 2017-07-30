Матич сфотографировался в форме «Манчестер Юнайтед»

В подтверждении ранее написанной «Бомбардиром» информации о переходе полузащитника «Челси» Неманьи Матича в «Манчестер Юнайтед» в сети появилось фото балканца в форме его новой команды. На нем видно, что хавбек будет выступать за «красных дьяволов» под 31 номером.

Ориентировочно «пенсионеры» получат за хавбека 40 миллионов фунтов стерлингов, хотя ранее лондонцы хотели выручить за Матича на 10 миллионов больше.

В прошлом сезоне футболист в рамках АПЛ пропустил всего лишь три матча, забил один гол и отметился шестью голевыми пасами.