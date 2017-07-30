Бубнов: «Дзюба пока невыразителен. Интересно, поставят ли его в основу «Зенита» на матч с «Тосно»?»

Футбольный эксперт Александр Бубнов в преддверии матча 3-го тура РФПЛ между «Тосно» и «Зенитом» оценил перспективы нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбы.

Встреча между «Тосно» и «Зенитом» пройдет сегодня на стадионе «Петровский» и начнется в 20:00 по московскому времени.

«Зенит» победил в трех матчах сезона из трех. Интересно, что этого результата они достигли не за счет беготни, а за счет индивидуального и командного класса. Манчини дал понять всем игрокам, что место в составе не гарантировано.

Все зависит от качества игры, желания и самоотдачи. Кокорин в этом смысле прибавил, а Дзюба пока невыразителен. С приходом Дриусси конкуренция возросла, поэтому Артем может выпасть из старта. Интересно, поставит ли Манчини Дзюбу на матч с «Тосно» или нет», – сказал Бубнов.