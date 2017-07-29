РФПЛ. «Рубин» одержал первую победу с Бердыевым, обыграв тульский «Арсенал»

В рамках матча 3-го тура РФПЛ «Рубин» на своем поле одержал победу над тульским «Арсеналом», уступая после первого тайма с минимальным счетом.

Данный успех стал для казанского клуба первым под руководством Курбана Бердыева после возвращения специалиста на пост главного тренера.

После победы «Рубин» поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице РФПЛ.

Чемпионат России. РФПЛ. 3-й тур

Рубин (Казань) – Арсенал (Тула) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Шевченко, 34; 1:1 – Сонг, 60; 2:1 – Цакташ, 74 (с пенальти).

«Рубин»: Рыжиков, Кузьмин (Бауэр, 44), Гранат, Набиуллин, Санчес (Азмун, 46), Сонг, Камболов, Оздоев, Карадениз, Цакташ (Рочина, 84), Жонатас.

«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Григалава (Денисов, 14), Сунзу, Берхамов (Горбатенко, 69), Ткачев, Александров, Бурчану, Чаушич, Шевченко, Джорджевич (Сикоев, 86).

Предупреждения: Гранат, 51; Камболов, 86 – Александров, 58; Шевченко, 65.

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