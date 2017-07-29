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  • РФПЛ. «Рубин» одержал первую победу с Бердыевым, обыграв тульский «Арсенал»

РФПЛ. «Рубин» одержал первую победу с Бердыевым, обыграв тульский «Арсенал»

29 июля 2017, 19:28
13

В рамках матча 3-го тура РФПЛ «Рубин» на своем поле одержал победу над тульским «Арсеналом», уступая после первого тайма с минимальным счетом.

Данный успех стал для казанского клуба первым под руководством Курбана Бердыева после возвращения специалиста на пост главного тренера.

После победы «Рубин» поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице РФПЛ.

Чемпионат России. РФПЛ. 3-й тур

Рубин (Казань) – Арсенал (Тула) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Шевченко, 34; 1:1 – Сонг, 60; 2:1 – Цакташ, 74 (с пенальти).

«Рубин»: Рыжиков, Кузьмин (Бауэр, 44), Гранат, Набиуллин, Санчес (Азмун, 46), Сонг, Камболов, Оздоев, Карадениз, Цакташ (Рочина, 84), Жонатас.

«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Григалава (Денисов, 14), Сунзу, Берхамов (Горбатенко, 69), Ткачев, Александров, Бурчану, Чаушич, Шевченко, Джорджевич (Сикоев, 86).

Предупреждения: Гранат, 51; Камболов, 86 – Александров, 58; Шевченко, 65.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин Арсенал
Комментарии (13)
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a-rakhmatov
1501345773
Судья вытащил Рубин из дерьма...
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афоня72
1501345918
Да уже пора выигрывать..
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compka
1501346500
надеюсь победа придаст уверенности и защите и нападению
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Dellleone
1501346590
На ночью ставил спасибо судье что ставка не сыграла
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xLINDAx
1501346857
Да уж, пеналь неоднозначный. Будем смотреть вперёд, нефиг клетки нервные тратить..
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карасевщина
1501348627
отскок автобусника, кто покласснее арсенала сразу порвут их
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Forge
1501349163
Судья вытащил ...комментировать даже не охото.Арсенал жалко,нормально играть стали
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paracetamol
1501351509
Одержал победу за счет левейшего пенальти. Раньше такие только в пользу ЦСКА ставили.
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kaa-71
1501387791
После таких пенальти становится смешно за наш футбол и наше судейство
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МСЭ
1501399032
я поставил на победу Рубина 2:1 и сразу 2 ставки сыграли....ура
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