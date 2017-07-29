Бабаев: «У ЦСКА есть несколько интересных вариантов приобретений в атаку и центр полузащиты»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о возможных приобретениях московского клуба во время летнего трансферного окна.

Отметим, что этим летом армейцы не приобрели ни одного футболиста.

– Есть новости по трансферам?

– Пока нет, работаем.

– Необходимо ли усиление ЦСКА?

– Конечно, необходимо, но не все от нас зависит. Если бы все было легко, поверьте, вы бы уже знали. Есть причины, которые не позволяют решить вопрос в одночасье. Есть определенные кандидаты, но не всегда удается договориться по условиям.

– На какие позиции?

– В линию атаки, в центр полузащиты есть несколько интересных претендентов. Но это не означает, что уже завтра они появятся в обойме.