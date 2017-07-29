Тарханов назвал зверями Игбуна и Фатая

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился эмоциями после встречи третьего тура РФПЛ с «Уфой» (1:1). По словам специалиста, екатеринбуржцам было тяжело играть против атакующего дуэта уфимцев в лице Сильвестра Игбуна и Кеинде Фатая.

«Игрой довольны, потому что имели большое преимущество. Практически в одни ворота играли. Подходов много было, но не хватает каких-то качеств, мастерства, чтобы более хладнокровно распорядиться моментами. С «Уфой» очень сложно играть, они хорошо обороняются, два нападающих – два зверя, с ними тяжело. В принципе, справились – только один момент был. В конце заваруха была, сами себе создали», – сказал Тарханов в эфире телеканала «Наш футбол»