Покеттино потребовал от Конте проявить больше уважения из-за высказывания о Кейне

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино призвал наставника «Челси» Антонио Конте проявить больше уважения к «шпорам». Ранее 47-летний специалист назвал нападающего лилейно-белых Гарри Кейна игроком своей мечты и, выразив свое восхищение им, заявил, что 23-летний футболист стоит не менее 100 миллионов фунтов стерлингов.

Покеттино в пятницу ответил на это заявление, потребовав большего уважения от итальянца, поскольку он сомневается в правильности подобных высказываний Конте по поводу игроков соперничающих клубов.

«Это заставляет меня смеяться. Я не знаю, почему люди так сосредоточены на наших игроках и нашем клубе.

Наши амбиции отличаются от тех клубов, которые приобретают много игроков и тратят на это большие деньги. Я уважаю каждую философию и для меня самое главное – проявлять больше уважения.

Мне нравится проявлять уважение к выбору других и к людям, которые ведут себя по-другому. И я жду того же от людей, которые являются нашими конкурентами», – сказал Конте.