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Веденеев: «Максимова знают в России»

28 июля 2017, 09:07
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Главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев считает, что 21-летний нападающий «Тракая» россиянин Максим Максимов, который с семью голами стал лучшим бомбардиром квалификации Лиги Европы, уже давно известен российским клубам. По словам специалиста, футболист правильно сделал, что уехал из Воронежа в зарубежный клуб.

«Уверен, что он известен нашим специалистам хотя бы потому, что сейчас вся статистика находится в компьютерной базе – и каждый наш игрок как на ладони. Максимов выстрелил. И он, кстати, правильно сделал, что уехал из Воронежа. Вот и выпускникам наших питерских футбольных школ нужно как можно скорее отправляться за игровой практикой, а не ждать, пока кого-то из них в «Зенит» пригласят. Вопрос лишь в том, как выбрать себе подходящий чемпионат, крепкую команду и хорошего тренера.

Но не жаловаться, что питерским молодым игрокам якобы не доверяют. Никто никому ничем не обязан – так было всегда, и в том числе в наше время, когда была страшная конкуренция. Девиз всегда один: на поле выходит не перспективный, а сильнейший.

На днях вот Хави сказал, что «Барселона» забыла своих воспитанников. А ему правильно ответил президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу, заметивший, что это он, Хави, как раз и создал такую ситуацию – своей замечательной игрой. Вспомните тройку: МессиИньеста – Хави. Глаз нельзя было оторвать – это был космос. То же самое сейчас в «Зените» – планка приподнялась, и чтобы сразу попасть в «Зенит», нужно родиться Аршавиным. Не в тренировочном процессе подготовиться, а именно родиться…

Так что семь голов Максимова – повод еще раз посмотреть на этого форварда. Нужно увидеть, как забивает. Благодаря росту, скорости, поставленному удару – за счет каких бомбардирских качеств?

В середине 90-х прогремел форвард Анатолий Канищев, которого тогда отыскала в российской глубинке «Алания». Ее наставник Валерий Газзаев дал поручение своему помощнику Николаю Латышу ездить за «Торпедо» из Арзамаса и посмотреть десять матчей подряд с участием Канищева. Все верно – чтобы купить игрока, нужно понимать, что он реально умеет, а не выстрелил ли по случаю. Десять матчей подряд смотрели. Купили – правда, когда еще и сам Газзаев на него поглядел, буквально на следующий день. И Канищев стал потом чемпионом и в «Алании», и в «Спартаке». Буду рад, если «Тракай» – это своего рода арзамасское «Торпедо», а Максим Максимов проделает такой же путь, как Анатолий Канищев», – считает Веденеев.

Напомним, что Максим Максимов является воспитанником воронежского «Факела». На взрослом уровне начал выступать в 2014 году за литовский клуб «Атлантас». В этом сезоне перебрался в «Тракай».

Источник: «Спорт уик-энд»
Лига Европы Ритеряй
Комментарии (1)
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balaton78
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Там еще в Тракае и главный тренер из России всем небезызвестный Олег Василенко.. многое совпало..Крепкая команда по меркам Литвы,свой тренер,желание показать себя..
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