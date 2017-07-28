Веденеев: «2:0 на выезде – это 200 процентов успеха»

Главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев считает, что по результатам первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Бней-Иегудой» (2:0) можно считать российскую команду вышедшей в следующий круг.

Напомним, что ответная встреча состоится в следующий четверг в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе.

– На игре «Зенита» сказалась жара. Она нивелировала более высокий класс игроков нашей команды. Плюс поле было не очень хорошего качества – из-за этого скорость комбинаций «Зенита» была не столь высока, чтобы ставить в тупик оборону израильского клуба. С игры было очень сложно моменты создать. Поэтому опасность в первую очередь несли стандартные положения.

Не получалось быстро забить еще и по той причине, что средняя линия «Зенита» на этот матч была скроена практически заново. Центральный треугольник в полузащите был совсем не тот, что мы видим в чемпионате страны. Так что сказывалось и отсутствие сыгранности. Только из-за этого порой складывалось впечатление – обманчивое, конечно, – что играют две равные команды.

У израильтян малорослая команда. «Стандарты» выручили – наши высокие игроки приходили на угловые и штрафные и получили преимущество на «втором этаже». В первом тайме мог Ерохин забить, во втором забил Кришито.

– Иначе говоря, тревожиться не о чем, если абстрагироваться от результата?

– Мы пока еще вообще не знаем, на что способна команда «Зенит». Позади две игры в чемпионате, но «СКА-Хабаровск» и «Рубин» не являются какой-то непреодолимой силой. Пока наши ожидания связаны с оценками в СМИ, которые часто заставляют читателя верить в то, что еще не произошло. Мне кажется, что «Зенит» сейчас не может играть лучше, чем играет – в силу отсутствия оптимального состава. А каков запас прочности – говорить трудно.

– Но ведь новички проявили себя молодцом.

– Чтобы появилась игра, которая все сносит на своем пути, команда должна сыграть одним и тем же составом десять матчей. Притереться друг к другу, отработать взаимодействие. Особенно это касается игроков атакующей группы, которые обязаны видеть и чувствовать партнера с закрытыми глазами.

– Результат пока есть.

– Да, после визита в Израиль не найдется, наверное, ни одного человека в мире, который поставит на выход «Бней-Иегуды» в следующий раунд. Я – в их числе (смеется). 2:0 на выезде – это 200 процентов успеха.