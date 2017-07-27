Гвардиола: «Думаем не только о следующем сезоне, а строим планы на годы вперед»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признал, что одна из целей команды в это межсезонье – омоложение состава. По мнению специалиста, клуб смотрит в будущее и думает не только о сегодняшнем дне.

«Наш подход и стиль игры не изменились. Конечно, команду оценивают по количеству завоеванных трофеев, но мы немало сделали в прошлом сезоне. Мы приобрели новых игроков, потому что увеличился средний возраст команды. Думаем не только о следующем сезоне, а строим планы на годы вперед.

Менди – молодой, сильный защитник и замечательный человек. Мы рады, что он принял решение перейти в нашу команду.

Данило может выступать в роли фулбэка, а также играть в центре поля, это футболист с большим потенциалом. Рад, что он с нами», – сказал Гвардиола.

В текущее трансферное окно состав «Манчестер Сити» пополнили Бенжамен Менди (57,5 миллиона евро), Кайл Уокер (51 миллион евро), Бернарду Силва (50 миллионов евро) и Эдерсон (40 миллионов евро).