Катар будет принимать участие в отборе на домашний чемпионат мира

Азиатская конфедерация футбола позволила сборной Катара принять участие в отборочном цикле к домашнему чемпионату мира-2022, несмотря на то что та уже является участником турнира как хозяйка. В квалификационных соревнованиях команда из эмирата будет принимать участие вне конкурса, сообщает официальный сайт AFC.

Такое стремление катарской стороны обусловлено желанием получить игровую практику перед важным турниром.

На аналогичный шаг в свое время пошла Россия, желавшая вне конкурса играть в отборе к ЧМ-2018. Однако в ситуацию вмешалась сборная Косово, которая в соответствующее время была принята в ФИФА и была включена в отбор вместо нашей команды.

Напомним, что ранее сборная Катара ни разу не отбиралась на мировой чемпионат.