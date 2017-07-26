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Катар будет принимать участие в отборе на домашний чемпионат мира

26 июля 2017, 16:36

Азиатская конфедерация футбола позволила сборной Катара принять участие в отборочном цикле к домашнему чемпионату мира-2022, несмотря на то что та уже является участником турнира как хозяйка. В квалификационных соревнованиях команда из эмирата будет принимать участие вне конкурса, сообщает официальный сайт AFC.

Такое стремление катарской стороны обусловлено желанием получить игровую практику перед важным турниром.

На аналогичный шаг в свое время пошла Россия, желавшая вне конкурса играть в отборе к ЧМ-2018. Однако в ситуацию вмешалась сборная Косово, которая в соответствующее время была принята в ФИФА и была включена в отбор вместо нашей команды.

Напомним, что ранее сборная Катара ни разу не отбиралась на мировой чемпионат.

Источник: Бомбардир.ру
Азия Катар
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