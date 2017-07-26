Покеттино не разочарован поражением от «Ромы»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино не испытывает разочарования после поражения от «Ромы» в товарищеском матче в рамках Международного кубка чемпионов.

«Нет, я не разочарован таким результатом. Мы играли намного лучше и создали больше моментов, чем соперник. К тому же, я бы отметил игру наших молодых футболистов, которые здорово проявили себя в матче с таким серьезным соперником», – заявил тренер.

Напомним, что встреча завершилась сегодня ранним утром со счетом 2:3.