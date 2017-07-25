Ловчев: «Манчини не волнует, русский у игрока паспорт или нет»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев считает, что главному тренеру «Зенита» Роберто Манчини не важна национальность российских игроков петербургской команды. По мнению специалиста, итальянец будет ставить в состав лишь сильнейших.

«Этот парень работал с Агуэро, Ибрагимовичем, Балотелли, он не будет ждать, когда футболисты наберут форму, и не станет заглядывать в паспорт – русский это игрок или иностранец. Он уже дал четкий посыл Кокорину и Дзюбе: поработав с ними всего месяц, сказал, что ребятам надо трудиться в десять раз больше», – сказал Ловчев.

Отметим, что в первых двух турах РФПЛ Кокорин уже отметился голом и результативной передачей. На счету Дзюбы пока нет результативных действий.