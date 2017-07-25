Ловчев: «Манчини не волнует, русский у игрока паспорт или нет»

Манчини не волнует, что пишет выживший из ума старикашка.
Футбольный эксперт Евгений Ловчев считает, что главному тренеру «Зенита» Роберто Манчини не важна национальность российских игроков петербургской команды. По мнению специалиста, итальянец будет ставить в состав лишь сильнейших.
«Этот парень работал с Агуэро, Ибрагимовичем, Балотелли, он не будет ждать, когда футболисты наберут форму, и не станет заглядывать в паспорт – русский это игрок или иностранец. Он уже дал четкий посыл Кокорину и Дзюбе: поработав с ними всего месяц, сказал, что ребятам надо трудиться в десять раз больше», – сказал Ловчев.
Отметим, что в первых двух турах РФПЛ Кокорин уже отметился голом и результативной передачей. На счету Дзюбы пока нет результативных действий.