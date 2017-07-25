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    Ловчев: «Манчини не волнует, русский у игрока паспорт или нет»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев считает, что главному тренеру «Зенита» Роберто Манчини не важна национальность российских игроков петербургской команды. По мнению специалиста, итальянец будет ставить в состав лишь сильнейших.

    «Этот парень работал с Агуэро, Ибрагимовичем, Балотелли, он не будет ждать, когда футболисты наберут форму, и не станет заглядывать в паспорт – русский это игрок или иностранец. Он уже дал четкий посыл Кокорину и Дзюбе: поработав с ними всего месяц, сказал, что ребятам надо трудиться в десять раз больше», – сказал Ловчев.

    Отметим, что в первых двух турах РФПЛ Кокорин уже отметился голом и результативной передачей. На счету Дзюбы пока нет результативных действий.

    Источник: «Советский спорт»

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    25.07.2017 16:58
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +17733

      paracetamol 25 июля 2017, 20:15

      Манчини не волнует, что пишет выживший из ума старикашка.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 25 июля 2017, 19:52

      Правильно Евгений Серафимович сказал, обоснованно.... Манчини за клуб отрабатывает.... А кто там за какие сборные планирует выступать его не трогает... "..Проблемы загорелых шерифа не трогают..." Он отвечает за результат и будет ставить в состав лучших....

      5
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 июля 2017, 18:58

      Манчини может и не волнует,а вот Мутко ох как волнует не будут играть тогда кто в сборной играть будет

      2
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 25 июля 2017, 18:31

      Так и до штрафов можно докатиться...))

      2
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 25 июля 2017, 17:50

      Ему наверное про лимит постеснялись сказать.

      3
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      Рейтинг: +527

      трениришко 25 июля 2017, 17:34

      ещё как будет, как не крути а 5 русских должны быть на поле

      3
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo > трениришко 25 июля 2017, 19:12

      Он будет выставлять лучшую 5-ку из россиян. А выбор у него нормальный - Лунев, Лодыгин, Анюков, Цаллагов, Новосельцев, Смольников, Ерохин, Кузяев, Шатов, Жирков, Кокорин, Дзюба, Полоз. Если еще купить россиян, то можно среди них еще сильнее конкуренцию создать. Например, Смолова.

      2
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Dmirubo 25 июля 2017, 19:53

      Цаллагов уже уехал вроде как. Новосельцева можно не считать тоже - он деградировал примерно до уровня манекена. Но выбрать всё равно есть из кого !

      1
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff > Обер-КанцлерЪ 26 июля 2017, 11:11

      Прибавляй Анюкова, сколько он пользы не принес, но уже возраст и чаще выходит на замену или подменяет кого)

      1
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 25 июля 2017, 17:22

      Что-то Ловец после КК к Питеру душой потеплел.

      8
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Svoysvoemubrat 25 июля 2017, 19:53

      "...не вынесла душа поэта позора мелочных обид..."

      2
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 25 июля 2017, 17:18

      Если расшевелит ребятишек, буду крайне признателен перед ЧМ,

      9
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 25 июля 2017, 17:13

      А регламент волнует этого парня?

      8
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      Рейтинг: +1894

      lek! 25 июля 2017, 17:11

      Может под его руководством , парни начнут бегать и выкладываться .

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      Рейтинг: +283

      Dmirubo > lek! 25 июля 2017, 19:14

      Это уже заметно. Кокорин уже зашевелился. А вот Дзюба пока никак не проснется.

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      Рейтинг: +870

      lysenkoff > Dmirubo 26 июля 2017, 11:12

      Раз в год как говорится...
      Скоро корни на скамейке пустит -_-

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