Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ловчев: «Манчини не волнует, русский у игрока паспорт или нет»

Ловчев: «Манчини не волнует, русский у игрока паспорт или нет»

25 июля 2017, 16:58
16

Футбольный эксперт Евгений Ловчев считает, что главному тренеру «Зенита» Роберто Манчини не важна национальность российских игроков петербургской команды. По мнению специалиста, итальянец будет ставить в состав лишь сильнейших.

«Этот парень работал с Агуэро, Ибрагимовичем, Балотелли, он не будет ждать, когда футболисты наберут форму, и не станет заглядывать в паспорт – русский это игрок или иностранец. Он уже дал четкий посыл Кокорину и Дзюбе: поработав с ними всего месяц, сказал, что ребятам надо трудиться в десять раз больше», – сказал Ловчев.

Отметим, что в первых двух турах РФПЛ Кокорин уже отметился голом и результативной передачей. На счету Дзюбы пока нет результативных действий.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Кокорин Александр Манчини Роберто Ловчев Евгений
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
lek!
1500991879
Может под его руководством , парни начнут бегать и выкладываться .
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1500992024
А регламент волнует этого парня?
Ответить
Сибирь за Спартак
1500992304
Если расшевелит ребятишек, буду крайне признателен перед ЧМ,
Ответить
Svoysvoemubrat
1500992545
Что-то Ловец после КК к Питеру душой потеплел.
Ответить
трениришко
1500993245
ещё как будет, как не крути а 5 русских должны быть на поле
Ответить
Кlaksvikar Ittrotarselag
1500994227
Ему наверное про лимит постеснялись сказать.
Ответить
DeutschlandUberAlles
1500996706
Так и до штрафов можно докатиться...))
Ответить
Garrincha58
1500998288
Манчини может и не волнует,а вот Мутко ох как волнует не будут играть тогда кто в сборной играть будет
Ответить
insider_retro
1501001522
Правильно Евгений Серафимович сказал, обоснованно.... Манчини за клуб отрабатывает.... А кто там за какие сборные планирует выступать его не трогает... "..Проблемы загорелых шерифа не трогают..." Он отвечает за результат и будет ставить в состав лучших....
Ответить
paracetamol
1501002915
Манчини не волнует, что пишет выживший из ума старикашка.
Ответить
Главные новости
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
20:53
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
20:44
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
20:27
9
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
20:07
1
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
19:52
1
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
19:44
3
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
19:14
3
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
18:57
2
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
18:56
10
Семак запросил усиление для «Зенита»
18:47
11
Все новости
Все новости
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
19:44
3
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
19:14
3
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
18:56
10
Семак запросил усиление для «Зенита»
18:47
10
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
18:37
12
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
18:33
4
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
18:27
9
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
18:22
6
Лапочкин прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
18:15
5
«Можете заскринить»: агент Тюкавина сделал смелое заявление
17:45
5
Семак прокомментировал разгром «Динамо»
17:26
10
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
17:19
7
Соболев – о разгроме «Динамо»: «Был должок»
17:02
7
ФотоТюкавин улыбался и показывал стрелку после разгрома от «Зенита»
17:01
24
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16:42
17
Определен лидер РПЛ по пробитым пенальти за последний год
16:36
28
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
16:29
РПЛ. «Зенит» легко разобрался с «Динамо» (3:0), у Соболева дубль
16:29
76
«Хочешь большую зарплату – иди, но играть будешь мало»: Наумов – Карпукасу перед трансфером в «Зенит»
16:25
3
Мостовой резко высказался о пенальти в ворота «Зенита»: «Вы что творите?»
16:16
23
Сутормин оценил трансферы Дзюбы и Кокорина в «Факел»
15:57
Федотов прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
15:43
24
ВидеоНа матче «Зенит» – «Динамо» случились неполадки с воротами
15:23
1
Семак объяснил уход Дркушича в «Эспаньол»
15:17
1
ВидеоСоболев оформил дубль в матче с «Динамо», забив с пенальти после ВАР
15:09
44
В «Факеле» отреагировали на новости о финансовых проблемах
14:59
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+