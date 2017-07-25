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  • «Реал» достиг принципиальной договоренности с «Монако» по трансферу Мбаппе за 180 миллионов

«Реал» достиг принципиальной договоренности с «Монако» по трансферу Мбаппе за 180 миллионов

25 июля 2017, 14:14
22

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе продолжит карьеру в «Реале». Между клубами достигнута принципиальная договоренность о переходе 18-летнего игрока в стан мадридцев за 180 миллионов евро.

Сообщается, что сливочные выплатят монегаскам 160 миллионов плюс 20 миллионов в качестве бонусов. Причем эта сумма может возрасти до 30 миллионов.

Сам француз заключит контракт сроком на шесть лет с зарплатой 7 миллионов в год.

В прошлом сезоне Мбаппе провел 44 поединка, забил 26 голов и сделал 14 результативных передач.

Источник: Marca
Испания. Примера Франция. Лига 1 Монако Реал Мбаппе Килиан
Комментарии (22)
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lek!
1500981588
Зря , не хочу обидеть болельщиков реала , он еще молод для такого сильного клуба и чемпионата.
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lek!
1500981739
По этому наверно и Бензема уходит , Бензема в Арсенал идти надо.
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xLINDAx
1500981771
Ну, вот..почти свершилось..
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xColaz
1500982268
Французы как конвеер. Массово принимают мигрантов, сортируют и рассылают дальше с наценкой
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hevbn 28
1500982476
По моему, это стратегическое решение Реала.Килиан в перспективе может вырасти в игрока уровня Криштиану , а по поводу денег , если за Погба который просто физически не может быть лидером команды , а только ролевым игроком платится 120 млн. , то за потенциально лучшего игрока мира 180 млн. не выглядит такой уж большой суммой ( в сравнении конечно с Погба).
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84aivengo
1500982904
из года в год взрывается трансферный рынок.... что дальше будет.....?
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XaXatyn
1500983142
Маловат еще надо было годок еще в Монако побегать !
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BloodBow
1500984110
Остановите, я сойду
Ответить
Сахалинец за Зенит
1500991641
Куда катится мир...
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ibragim_ibragimov_99
1500993437
он максимум 40-50 лям стоит ! Куда уж там 180 лям
Ответить
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