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    «Реал» достиг принципиальной договоренности с «Монако» по трансферу Мбаппе за 180 миллионов

    Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе продолжит карьеру в «Реале». Между клубами достигнута принципиальная договоренность о переходе 18-летнего игрока в стан мадридцев за 180 миллионов евро.

    Сообщается, что сливочные выплатят монегаскам 160 миллионов плюс 20 миллионов в качестве бонусов. Причем эта сумма может возрасти до 30 миллионов.

    Сам француз заключит контракт сроком на шесть лет с зарплатой 7 миллионов в год.

    В прошлом сезоне Мбаппе провел 44 поединка, забил 26 голов и сделал 14 результативных передач.

    Источник: Marca

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    25.07.2017 14:14
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 25 июля 2017, 17:37

      он максимум 40-50 лям стоит ! Куда уж там 180 лям

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      Рейтинг: +83

      Сахалинец за Зенит 25 июля 2017, 17:07

      Куда катится мир...

      0
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      Рейтинг: +54

      BloodBow 25 июля 2017, 15:01

      Остановите, я сойду

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 25 июля 2017, 14:45

      Маловат еще надо было годок еще в Монако побегать !

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      Рейтинг: +139

      vanchope34 > XaXatyn 25 июля 2017, 15:38

      Купить сейчас и оставить там в аренде на год!!!Вот варик норм!!!

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn > vanchope34 25 июля 2017, 15:53

      Им такой вариант уже не пойдет Мората ушел в Челси , нужен нап !

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      Рейтинг: +139

      vanchope34 > XaXatyn 25 июля 2017, 20:35

      Могут в аренду взять!Как Чичарито или Адебайора брали!

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 25 июля 2017, 14:41

      из года в год взрывается трансферный рынок.... что дальше будет.....?

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      Рейтинг: +1894

      lek! > 84aivengo 25 июля 2017, 14:43

      Дальше , дальше наши хоть за 10 лямов продаваться будут )))

      1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 25 июля 2017, 14:34

      По моему, это стратегическое решение Реала.Килиан в перспективе может вырасти в игрока уровня Криштиану , а по поводу денег , если за Погба который просто физически не может быть лидером команды , а только ролевым игроком платится 120 млн. , то за потенциально лучшего игрока мира 180 млн. не выглядит такой уж большой суммой ( в сравнении конечно с Погба).

      0
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      Рейтинг: +1894

      lek! > hevbn 28 25 июля 2017, 14:37

      Как бы не повторилась картина с Мартин Эдегор, тоже был второй Роналду . Только вот теперь , кто о нем помнит ?

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      Рейтинг: -92

      Raxor > lek! 25 июля 2017, 17:52

      тут ты прав, много молодых талантов пропали, мастур, халилович, эдегор и тд. Но! ни у кого из них не было такой хорошой статистики, никто из них не показывал такой впечатляющей игры в лиге чемпионов, где априори не может быть слабых соперников. 180 млн это просто нереально и очень глупо на мой взгляд. единственное на что надеюсь, что он не потухнет. П.с не фан реала

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      Рейтинг: -92

      Raxor > 25 июля 2017, 17:56

      Похожий случай был с Марсьялем, купили за 58 млн, у того же монако, но игрок не показал ожидаемого прогресса, конечно, он все еще молод, но ожидания были иными. Мбаппе на мой взгляд чуть талантливее, более забивной, но Ла лига не лига 1, уровень разный, и конкурентность в составе, хоть его и купили за 180 млн это не гарантирует железное место в основе, мы помним как сидел на лавке Кака, обладатель золотого мяча! которого тоже купили за космические на тот момент деньги

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      Рейтинг: +886

      xColaz 25 июля 2017, 14:31

      Французы как конвеер. Массово принимают мигрантов, сортируют и рассылают дальше с наценкой

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 25 июля 2017, 14:22

      Ну, вот..почти свершилось..

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      Рейтинг: +1894

      lek! 25 июля 2017, 14:22

      По этому наверно и Бензема уходит , Бензема в Арсенал идти надо.

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      Рейтинг: +1894

      lek! 25 июля 2017, 14:19

      Зря , не хочу обидеть болельщиков реала , он еще молод для такого сильного клуба и чемпионата.

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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > lek! 25 июля 2017, 14:21

      Соглашусь сядет на лавку

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      Рейтинг: +1894

      lek! > EcioAuditore 25 июля 2017, 14:25

      Принципиально будут выпускать в основе , такие деньги отвалили. Бензема сядет на лавку по этому и уходит. Потом у Мббаппе может не получиться и зимой будут жалеть о продаже Бензема . Повторяется картина как с Димой и Озилом продали потом жалели.

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