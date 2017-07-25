«Реал» достиг принципиальной договоренности с «Монако» по трансферу Мбаппе за 180 миллионов

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе продолжит карьеру в «Реале». Между клубами достигнута принципиальная договоренность о переходе 18-летнего игрока в стан мадридцев за 180 миллионов евро.

Сообщается, что сливочные выплатят монегаскам 160 миллионов плюс 20 миллионов в качестве бонусов. Причем эта сумма может возрасти до 30 миллионов.

Сам француз заключит контракт сроком на шесть лет с зарплатой 7 миллионов в год.

В прошлом сезоне Мбаппе провел 44 поединка, забил 26 голов и сделал 14 результативных передач.