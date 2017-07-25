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    «Манчестер Сити» предложил «Роме» Насри

    Полузащитник «Манчестер Сити» Самир Насри может продолжить карьеру в «Роме». «Горожане» намерены избавиться от 30-летнего игрока, который может быть уличен в применении допинга. Альтернативным вариантом для француза может стать переход в римский клуб.

    Сообщается, что англичане готовы расстаться с хавбеком примерно за 10 миллионов фунтов стерлингов.

    Прошлый сезоне Насри провел в аренде в «Севилье», записав в свой актив три гола и три результативные передачи в 31 матче. Его нынешний контракт с «горожанами» истекает в июле 2019 года.

    Источник: Tribalfootball

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    25.07.2017 13:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 25 июля 2017, 14:01

      у этого футболиста "говорящая" фамилия

      1
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      ...
      Рейтинг: +6648

      k4kuzma > 84aivengo 25 июля 2017, 14:03

      а в паре с "Ромой" вообще замечательный заголовок

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