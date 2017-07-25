«Манчестер Сити» предложил «Роме» Насри

Полузащитник «Манчестер Сити» Самир Насри может продолжить карьеру в «Роме». «Горожане» намерены избавиться от 30-летнего игрока, который может быть уличен в применении допинга. Альтернативным вариантом для француза может стать переход в римский клуб.

Сообщается, что англичане готовы расстаться с хавбеком примерно за 10 миллионов фунтов стерлингов.

Прошлый сезоне Насри провел в аренде в «Севилье», записав в свой актив три гола и три результативные передачи в 31 матче. Его нынешний контракт с «горожанами» истекает в июле 2019 года.