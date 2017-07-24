Гончаренко: «С нападением у ЦСКА вроде бы все нормально, остается подправить какие-то вещи в защите»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против греческого АЕКа рассказал о тактических построениях своей команды.

Напомним, встреча пройдет завтра в Афинах и начнется в 20:30 по московскому времени.

– Почему ЦСКА так много припускает в этом сезоне?

– Я не раз говорил, что командная игра должна быть сбалансированной. Сейчас у нас крен в сторону атаки. Наша задача – найти хорошее соотношение между атакой и обороной. С нападением вроде бы все нормально, остается подправить какие-то вещи в защите.