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    Гончаренко: «С нападением у ЦСКА вроде бы все нормально, остается подправить какие-то вещи в защите»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против греческого АЕКа рассказал о тактических построениях своей команды.

    Напомним, встреча пройдет завтра в Афинах и начнется в 20:30 по московскому времени.

    – Почему ЦСКА так много припускает в этом сезоне?

    – Я не раз говорил, что командная игра должна быть сбалансированной. Сейчас у нас крен в сторону атаки. Наша задача – найти хорошее соотношение между атакой и обороной. С нападением вроде бы все нормально, остается подправить какие-то вещи в защите.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.07.2017 19:11
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 24 июля 2017, 21:03

      Много всяких вещей в защите надо подправить и выкинуть накуй!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      Розарио Агро 24 июля 2017, 20:27

      Акинфея на выход

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 24 июля 2017, 20:16

      Подправь, Виктор Михайлович, дорогой!!.... Подправь сейчас, потом будет уже поздно... Что-то не так, что-то не прёт!....Ты один знаешь всё и больше всех.... Сделай конфетку, что бы играла!... Сделай пушку. что бы стреляла!.... Пусть не сразу, но во время сделай!!!!!....

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 24 июля 2017, 20:16

      не нормально с нападением

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 24 июля 2017, 19:53

      смотрят через розовые очки... вам в лигу отбираться!!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +627

      Xiko 24 июля 2017, 19:42

      Складывается ощущение, что понятие не имеют, что не так с командой)))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 24 июля 2017, 19:39

      Это было бы смешно, если бы небыло так грусно! Интересно, кого они всетаки обманывают? Себя? Нас? Кого-о-о-о????

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 24 июля 2017, 19:32

      HALA лимиту AVE Мутко!
      Вот они его дети лимита, Васины, Комбаровы и Дзюбы!
      Футбол как и страна стабильненько в ОПЕ

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 24 июля 2017, 19:27

      Васин не нужен однозначно, менять на другого защитника, да и вообще защиту подыскивать новую для обновления Березы последний сезон играют скорей всего, Игнашевич 38 лет, ну это не Пепе. Так что надо делать обновление поколений в защите

      5
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      ...
      Рейтинг: +13741

      Dominator777 > EcioAuditore 24 июля 2017, 21:29

      И в нападении, и в полузащите...

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