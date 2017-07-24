Николаев: «Зениту» повезло, что удалось отыграться в матче с «Рубином»

Вице-чемпион России 2003 года в составе «Зенита» Андрей Николаев уверен, что преимущество во владении мячом в матче против команды, которую тренирует Курбан Бердыев, ничего не значит.

«Преимущество «Зенита» в первом тайме? Сине-бело-голубые играли против команды Бердыева, этим все сказано. Тем более против команды, куда он, как и Манчини, пришел совсем недавно. Сейчас его главная цель – наладить игру в обороне, а уже потом концентрироваться на других аспектах. Так было везде, где Бердыев работал. И это постепенно получается. Времени со старта сезона прошло слишком мало. Но, думаю, уже сейчас все понимают: ни одной команде просто против «Рубина» не будет.

Можно, как «Зенит» в первом тайме, бесконечно владеть мячом, иметь какую-то заоблачную статистику, но результат на табло вы видели сами. «Зениту» еще повезло, что во втором тайме удалось отыграться, воспользовавшись за счет индивидуального мастерства ошибками соперника», – рассказал Николаев.

Напомним, что в матче второго тура российской Премьер-лиги «Зенит» обыграл «Рубин» со счетом 2:1.