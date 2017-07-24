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    Николаев: «Зениту» повезло, что удалось отыграться в матче с «Рубином»

    Вице-чемпион России 2003 года в составе «Зенита» Андрей Николаев уверен, что преимущество во владении мячом в матче против команды, которую тренирует Курбан Бердыев, ничего не значит.

    «Преимущество «Зенита» в первом тайме? Сине-бело-голубые играли против команды Бердыева, этим все сказано. Тем более против команды, куда он, как и Манчини, пришел совсем недавно. Сейчас его главная цель – наладить игру в обороне, а уже потом концентрироваться на других аспектах. Так было везде, где Бердыев работал. И это постепенно получается. Времени со старта сезона прошло слишком мало. Но, думаю, уже сейчас все понимают: ни одной команде просто против «Рубина» не будет.

    Можно, как «Зенит» в первом тайме, бесконечно владеть мячом, иметь какую-то заоблачную статистику, но результат на табло вы видели сами. «Зениту» еще повезло, что во втором тайме удалось отыграться, воспользовавшись за счет индивидуального мастерства ошибками соперника», – рассказал Николаев.

    Напомним, что в матче второго тура российской Премьер-лиги «Зенит» обыграл «Рубин» со счетом 2:1.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    24.07.2017 09:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 24 июля 2017, 10:05

      Да! Повезло,вовремя чемодан занесли!Не повезло только Рубину и Курбану!Арбитр в наглую топил за Зенит!

      -3
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 > Бугимен 24 июля 2017, 16:47

      Может хватит уже... Я бы сказал, что наоборот судья слегка был на стороне Рубина. Ты, похоже, из Спартака, так тогда посмотри как надо судьям заносить на примере игры с Динамо.

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Бугимен 25 июля 2017, 15:04

      Повезло цыгану, что его пригласили в клуб, который он сам же и развалил.В Ростове занимал должность связанную управлением , не мог игрокам контракты продлить. Супер топовый тренер , так хотел чтоб его Локо взял или Зеня , чтоб после его ухода развалился клуб. Но увы не повезло мне

      0
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 24 июля 2017, 09:50

      Повезло - это, когда рукой мяч в ворота заносят, или когда собственный игрок затаскивает, или когда кипер между ног зевает, или арбитр за нырок пенку назначает. Где в матче было это везение????? Трепло.

      8
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      Рейтинг: +5455

      Дядя Серёжа 24 июля 2017, 09:36

      Повезло... Это футбол.

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