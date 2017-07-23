Кононов: «В концовке сил уже не хватало, мы еле сдерживали «Ростов»

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов поделился впечатлениями от победы грозненской команды в гостевом матче 2-го тура чемпионата России над «Ростовом» (1:0). Специалист дал понять, что был недоволен игрой своих подопечных в первой половине встречи.

«Мы неудачно провели первый тайм. Думаю, что и «Ростов» не создал нам проблем до перерыва, была закрытая игра. Каждая из команд старалась, но те и другие играли на результат. Мы пробовали контролировать мяч, это нам не очень удавалось, но и мы не давали разбежаться «Ростову».

Разговор в раздевалке был о том, что нам надо больше двигаться и открываться. За счет этого мы стали переигрывать хозяев в определенных позициях. В концовке сил уже не хватало, мы еле сдерживали соперника. Но хорошо сыграли вратарь и защитники», – заявил Кононов.