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  • Кононов: «В концовке сил уже не хватало, мы еле сдерживали «Ростов»

Кононов: «В концовке сил уже не хватало, мы еле сдерживали «Ростов»

23 июля 2017, 23:16
6

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов поделился впечатлениями от победы грозненской команды в гостевом матче 2-го тура чемпионата России над «Ростовом» (1:0). Специалист дал понять, что был недоволен игрой своих подопечных в первой половине встречи.

«Мы неудачно провели первый тайм. Думаю, что и «Ростов» не создал нам проблем до перерыва, была закрытая игра. Каждая из команд старалась, но те и другие играли на результат. Мы пробовали контролировать мяч, это нам не очень удавалось, но и мы не давали разбежаться «Ростову».

Разговор в раздевалке был о том, что нам надо больше двигаться и открываться. За счет этого мы стали переигрывать хозяев в определенных позициях. В концовке сил уже не хватало, мы еле сдерживали соперника. Но хорошо сыграли вратарь и защитники», – заявил Кононов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Ахмат Кононов Олег
Комментарии (6)
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TAGANROG 161
1500844493
Кучук долго не протянет игры у Ростова как таковой нет,надо звать Рахимова у него может и получится.
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Одинокий волк Маквейд
1500873463
Кононов - исключительно порядочный человек и думающий тренер. Желаю его команде еврокубков.
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Сибирь за Спартак
1500874118
А грозненцы мне вчера понравились, вот только с физикой пока не айс, может от нагрузок не отошли.
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Svoysvoemubrat
1500874733
Повнимательнее нужно за Ахматом посмотреть.
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Таганский
1500887091
Ничейка была бы закономерной..
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