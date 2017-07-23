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    Кононов: «В концовке сил уже не хватало, мы еле сдерживали «Ростов»

    Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов поделился впечатлениями от победы грозненской команды в гостевом матче 2-го тура чемпионата России над «Ростовом» (1:0). Специалист дал понять, что был недоволен игрой своих подопечных в первой половине встречи.

    «Мы неудачно провели первый тайм. Думаю, что и «Ростов» не создал нам проблем до перерыва, была закрытая игра. Каждая из команд старалась, но те и другие играли на результат. Мы пробовали контролировать мяч, это нам не очень удавалось, но и мы не давали разбежаться «Ростову».

    Разговор в раздевалке был о том, что нам надо больше двигаться и открываться. За счет этого мы стали переигрывать хозяев в определенных позициях. В концовке сил уже не хватало, мы еле сдерживали соперника. Но хорошо сыграли вратарь и защитники», – заявил Кононов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.07.2017 23:16
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 24 июля 2017, 12:04

      Ничейка была бы закономерной..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 24 июля 2017, 08:38

      Повнимательнее нужно за Ахматом посмотреть.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 24 июля 2017, 08:28

      А грозненцы мне вчера понравились, вот только с физикой пока не айс, может от нагрузок не отошли.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 24 июля 2017, 08:17

      Кононов - исключительно порядочный человек и думающий тренер. Желаю его команде еврокубков.

      6
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 24 июля 2017, 00:14

      Кучук долго не протянет игры у Ростова как таковой нет,надо звать Рахимова у него может и получится.

      3
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      Рейтинг: +17971

      арейская > TAGANROG 161 24 июля 2017, 02:24

      Поддерживаю вас...

      2
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