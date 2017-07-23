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  • Вандерсон: «Практическу сразу согласился перейти в «Краснодар»

Вандерсон: «Практическу сразу согласился перейти в «Краснодар»

23 июля 2017, 12:20
8

Форвард «Краснодара» Вандерсон рассказал о впечатлениях от игры за российский клуб. 23 июня футболист перешел из «Зальцбурга».

Контракт с 22-летним бразильцем рассчитан до лета 2022 года.

– Долго раздумывал над переходом в «Краснодар»?

– Разговоры об интересе ко мне со стороны других европейских клубов ходили на протяжении всего сезона, но конкретное предложение поступило только от «Краснодара». Я согласился практически сразу же, потому что переход в российскую лигу считаю для себя шагом вперед.

– Что тебе говорили по этому поводу отец и братья?

– Отец поддержал мой выбор. А еще я позвонил старшему брату Данило, он сейчас играет в Турции, а несколько лет назад выступал в России за «Мордовию» и познакомился Вандерсоном из «Краснодара», Так вот он позвонил Вандерсону, и тот рассказал ему и про клуб, и про город. Сказал, что это просто феноменальный клуб, где все организовано на высочайшем уровне по лучшим мировым образцам, и что город – очень приятный и с теплым климатом. Это стало, так сказать, последней каплей – я принял окончательное решение перейти в «Краснодар».

– Каковы твои впечатления от стартового матча сезона, в котором «Краснодар» одолел «Рубин»?

– Конечно, по одному матчу сложно делать выводы, но мне кажется, что российская лига – весьма сильная. По крайней мере «Рубин» показался мне крепкой, хорошо организованной командой с индивидуально сильными исполнителями. Я предполагал, что нам будет трудно, но не думал, что настолько. И вдвойне приятно, что мы смогли в итоге выиграть в гостях.

– 15 удачных обводок за матч с «Рубином» – это невероятный показатель для российского чемпионата. Такова была тренерская установка, которую ты выполнял, или же обычная твоя манера игры?

– Я всегда так играл, во всех странах и чемпионатах, дриблинг – моя сильная сторона. Тренер меня поддерживает, одобряет, когда я иду в обыгрыш на тренировках, и это меня вдохновляет. Конечно, на установке он просил меня брать игру на себя. Откровенно говоря, в первом тайме я не то чтобы немного стеснялся, вернее будет сказать – присматривался к соперникам. А после перерыва уже стал действовать смелее, и обводки пошли лучше.

– Какие цели ставишь для себя лично на этот сезон?

– Я – человек амбициозный, и, безусловно, стремлюсь к личным достижениям – хочу забивать голы и делать результативные передачи. Но еще выше я ставлю интересы команды, и самое главное для меня – чтобы «Краснодар» как можно чаще побеждал и успешно выступал во всех турнирах, в которых участвует.

«Ему нужен лишь шанс». Новичок «Краснодара», которому страшно не везет

Источник: ФК «Краснодар»
Россия. Премьер-лига Краснодар Вандерсон
Комментарии (8)
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Gullit 76
1500803760
По составу Краснодар в России никому не уступает.Пора брать трофеи.
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FAN15
1500809043
И правильно сделал!
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JUVIO
1500813954
ПРАКТИЧЕСКУ - брат луческу
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Бугимен
1500818907
Правильно поступил,Краснодар клуб хороший!Удачи тебе Вандерсон!
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KARAT777
1500823102
Практическу сын Петреску, но румынских легионеров нет у нас в клубе
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portero
1500827394
главное что бы играл хорошо
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Prodriver
1500827649
Нам ну жен настоящий нап...замена Смолову :) ?
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