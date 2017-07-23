Вандерсон: «Практическу сразу согласился перейти в «Краснодар»

Нам ну жен настоящий нап...замена Смолову :) ?
Форвард «Краснодара» Вандерсон рассказал о впечатлениях от игры за российский клуб. 23 июня футболист перешел из «Зальцбурга».
Контракт с 22-летним бразильцем рассчитан до лета 2022 года.
– Долго раздумывал над переходом в «Краснодар»?
– Разговоры об интересе ко мне со стороны других европейских клубов ходили на протяжении всего сезона, но конкретное предложение поступило только от «Краснодара». Я согласился практически сразу же, потому что переход в российскую лигу считаю для себя шагом вперед.
– Что тебе говорили по этому поводу отец и братья?
– Отец поддержал мой выбор. А еще я позвонил старшему брату Данило, он сейчас играет в Турции, а несколько лет назад выступал в России за «Мордовию» и познакомился Вандерсоном из «Краснодара», Так вот он позвонил Вандерсону, и тот рассказал ему и про клуб, и про город. Сказал, что это просто феноменальный клуб, где все организовано на высочайшем уровне по лучшим мировым образцам, и что город – очень приятный и с теплым климатом. Это стало, так сказать, последней каплей – я принял окончательное решение перейти в «Краснодар».
– Каковы твои впечатления от стартового матча сезона, в котором «Краснодар» одолел «Рубин»?
– Конечно, по одному матчу сложно делать выводы, но мне кажется, что российская лига – весьма сильная. По крайней мере «Рубин» показался мне крепкой, хорошо организованной командой с индивидуально сильными исполнителями. Я предполагал, что нам будет трудно, но не думал, что настолько. И вдвойне приятно, что мы смогли в итоге выиграть в гостях.
– 15 удачных обводок за матч с «Рубином» – это невероятный показатель для российского чемпионата. Такова была тренерская установка, которую ты выполнял, или же обычная твоя манера игры?
– Я всегда так играл, во всех странах и чемпионатах, дриблинг – моя сильная сторона. Тренер меня поддерживает, одобряет, когда я иду в обыгрыш на тренировках, и это меня вдохновляет. Конечно, на установке он просил меня брать игру на себя. Откровенно говоря, в первом тайме я не то чтобы немного стеснялся, вернее будет сказать – присматривался к соперникам. А после перерыва уже стал действовать смелее, и обводки пошли лучше.
– Какие цели ставишь для себя лично на этот сезон?
– Я – человек амбициозный, и, безусловно, стремлюсь к личным достижениям – хочу забивать голы и делать результативные передачи. Но еще выше я ставлю интересы команды, и самое главное для меня – чтобы «Краснодар» как можно чаще побеждал и успешно выступал во всех турнирах, в которых участвует.
«Ему нужен лишь шанс». Новичок «Краснодара», которому страшно не везет