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    Вандерсон: «Практическу сразу согласился перейти в «Краснодар»

    Форвард «Краснодара» Вандерсон рассказал о впечатлениях от игры за российский клуб. 23 июня футболист перешел из «Зальцбурга».

    Контракт с 22-летним бразильцем рассчитан до лета 2022 года.

    – Долго раздумывал над переходом в «Краснодар»?

    – Разговоры об интересе ко мне со стороны других европейских клубов ходили на протяжении всего сезона, но конкретное предложение поступило только от «Краснодара». Я согласился практически сразу же, потому что переход в российскую лигу считаю для себя шагом вперед.

    – Что тебе говорили по этому поводу отец и братья?

    – Отец поддержал мой выбор. А еще я позвонил старшему брату Данило, он сейчас играет в Турции, а несколько лет назад выступал в России за «Мордовию» и познакомился Вандерсоном из «Краснодара», Так вот он позвонил Вандерсону, и тот рассказал ему и про клуб, и про город. Сказал, что это просто феноменальный клуб, где все организовано на высочайшем уровне по лучшим мировым образцам, и что город – очень приятный и с теплым климатом. Это стало, так сказать, последней каплей – я принял окончательное решение перейти в «Краснодар».

    – Каковы твои впечатления от стартового матча сезона, в котором «Краснодар» одолел «Рубин»?

    – Конечно, по одному матчу сложно делать выводы, но мне кажется, что российская лига – весьма сильная. По крайней мере «Рубин» показался мне крепкой, хорошо организованной командой с индивидуально сильными исполнителями. Я предполагал, что нам будет трудно, но не думал, что настолько. И вдвойне приятно, что мы смогли в итоге выиграть в гостях.

    – 15 удачных обводок за матч с «Рубином» – это невероятный показатель для российского чемпионата. Такова была тренерская установка, которую ты выполнял, или же обычная твоя манера игры?

    – Я всегда так играл, во всех странах и чемпионатах, дриблинг – моя сильная сторона. Тренер меня поддерживает, одобряет, когда я иду в обыгрыш на тренировках, и это меня вдохновляет. Конечно, на установке он просил меня брать игру на себя. Откровенно говоря, в первом тайме я не то чтобы немного стеснялся, вернее будет сказать – присматривался к соперникам. А после перерыва уже стал действовать смелее, и обводки пошли лучше.

    – Какие цели ставишь для себя лично на этот сезон?

    – Я – человек амбициозный, и, безусловно, стремлюсь к личным достижениям – хочу забивать голы и делать результативные передачи. Но еще выше я ставлю интересы команды, и самое главное для меня – чтобы «Краснодар» как можно чаще побеждал и успешно выступал во всех турнирах, в которых участвует.

    «Ему нужен лишь шанс». Новичок «Краснодара», которому страшно не везет

    Источник: ФК «Краснодар»

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    23.07.2017 12:20
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +111

      Prodriver 23 июля 2017, 19:34

      Нам ну жен настоящий нап...замена Смолову :) ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67285

      portero 23 июля 2017, 19:29

      главное что бы играл хорошо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 23 июля 2017, 18:18

      Практическу сын Петреску, но румынских легионеров нет у нас в клубе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 23 июля 2017, 17:08

      Правильно поступил,Краснодар клуб хороший!Удачи тебе Вандерсон!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +31

      JUVIO 23 июля 2017, 15:45

      ПРАКТИЧЕСКУ - брат луческу

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +305

      Shamil79 > JUVIO 23 июля 2017, 16:55

      не брат а просто однофамилец...

      0
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      Рейтинг: +52

      FAN15 23 июля 2017, 14:24

      И правильно сделал!

      2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 23 июля 2017, 12:56

      По составу Краснодар в России никому не уступает.Пора брать трофеи.

      3
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