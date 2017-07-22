Шатов – о дубле Дриусси: «Для этого и брали. Продолжит так же — будет большой молодец»

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов после победы над «Рубином» (2:1) оценил игру новичков Леандро Паредеса и Себастьяна Дриусси. Напомним, аргентинец оформил дубль в матче против казанского клуба.

«Паредес и Дриусси — именно то, чего не хватало «Зениту»? Тяжело судить. Посмотрим. Только две игры прошло. Давайте не будем почивать на лаврах. Да, Дриусси забил два мяча, молодец. Для этого его и брали. Продолжит в том же духе — будет большой молодец. Поздравили ли его в раздевалке? Естественно. Мы все друг друга поздравили с тем, что вытащили такой матч», – сказал Шатов.

Напомним, «Рома» заработала на продаже Паредеса 23 миллиона евро. «Ривер Плейт» отпустил Дриусси за 21.