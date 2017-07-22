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    Тошич сообщил, что вопрос с его новым клубом решится в течение нескольких дней

    Экс-хавбек ЦСКА Зоран Тошич сообщил, что в ближайшее время может перейти в новый клуб. По словам 30-летнего, переговоры на данный пока еще момент продолжаются.

    Сегодня появилась информация, что «Галатасарай» предложил сербу зарплату в размере 2 миллионов евро в год.

    «Как только я договорюсь с новой командой, то я сразу же об этом объявлю. Я веду переговоры с клубом, но не могу сказать с каким. В ближайшие несколько дней все решится», – сообщил футболист.

    Напомним, Тошич защищал цвета армейцев с 2010 года. Нынешним летом он покинул красно-синих, расторгнув контракт по обоюдному согласию.

    Источник: ТАСС

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    22.07.2017 17:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 22 июля 2017, 18:15

      В Турцию уедет,там больше денюжек платят,пора уже зарабатывать на старость

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