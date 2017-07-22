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  • Тошич сообщил, что вопрос с его новым клубом решится в течение нескольких дней

Тошич сообщил, что вопрос с его новым клубом решится в течение нескольких дней

22 июля 2017, 17:57
1

Экс-хавбек ЦСКА Зоран Тошич сообщил, что в ближайшее время может перейти в новый клуб. По словам 30-летнего, переговоры на данный пока еще момент продолжаются.

Сегодня появилась информация, что «Галатасарай» предложил сербу зарплату в размере 2 миллионов евро в год.

«Как только я договорюсь с новой командой, то я сразу же об этом объявлю. Я веду переговоры с клубом, но не могу сказать с каким. В ближайшие несколько дней все решится», – сообщил футболист.

Напомним, Тошич защищал цвета армейцев с 2010 года. Нынешним летом он покинул красно-синих, расторгнув контракт по обоюдному согласию.

Источник: ТАСС
Европа Тошич Зоран
Комментарии (1)
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Asbjorn
1500736525
В Турцию уедет,там больше денюжек платят,пора уже зарабатывать на старость
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