Тошич сообщил, что вопрос с его новым клубом решится в течение нескольких дней

Экс-хавбек ЦСКА Зоран Тошич сообщил, что в ближайшее время может перейти в новый клуб. По словам 30-летнего, переговоры на данный пока еще момент продолжаются.

Сегодня появилась информация, что «Галатасарай» предложил сербу зарплату в размере 2 миллионов евро в год.

«Как только я договорюсь с новой командой, то я сразу же об этом объявлю. Я веду переговоры с клубом, но не могу сказать с каким. В ближайшие несколько дней все решится», – сообщил футболист.

Напомним, Тошич защищал цвета армейцев с 2010 года. Нынешним летом он покинул красно-синих, расторгнув контракт по обоюдному согласию.