«Зенит» подтвердил проведение матча с «Рубином» под закрытой крышей стадиона

Крыша стадиона «Санкт-Петербург» во время поединка второго тура РФПЛ между «Зенитом» и «Рубином» будет закрыта из-за плохого прогноза погоды.

«Футбольный клуб «Зенит» сообщает, что для обеспечения максимального комфорта зрителей первая игра сезона будет проходить под закрытой крышей. По прогнозам синоптиков вечером в Санкт-Петербурге ожидаются ливневые дожди и грозы», – сказано в сообщении сине-бело-голубых.

Встреча состоится сегодня, 22 июля, и начнется в 17:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.