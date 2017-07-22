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    «Зенит» подтвердил проведение матча с «Рубином» под закрытой крышей стадиона

    Крыша стадиона «Санкт-Петербург» во время поединка второго тура РФПЛ между «Зенитом» и «Рубином» будет закрыта из-за плохого прогноза погоды.

    «Футбольный клуб «Зенит» сообщает, что для обеспечения максимального комфорта зрителей первая игра сезона будет проходить под закрытой крышей. По прогнозам синоптиков вечером в Санкт-Петербурге ожидаются ливневые дожди и грозы», – сказано в сообщении сине-бело-голубых.

    Встреча состоится сегодня, 22 июля, и начнется в 17:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: ФК «Зенит»

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    22.07.2017 13:42
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