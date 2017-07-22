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  • Бубнов: «В матче с «Зенитом» «Рубин» не обречен, но шансов на успех немного»

Бубнов: «В матче с «Зенитом» «Рубин» не обречен, но шансов на успех немного»

22 июля 2017, 12:41
6

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что «Рубину» будет очень сложно что-то противопоставить «Зениту» в выездном матче второго тура РФПЛ. По мнению специалиста, свой шанс казанцам нужно искать в контратаках и на стандартных положениях.

«Рубину» ничего не остается, кроме как закрыться, но большой вопрос – получится ли? В этом нет никакой уверенности, вспоминая их ошибки в обороне в матче с «Краснодаром». Бердыеву предстоит много работать над этим компонентом. Даже заговорили о том, что надо возвращать Наваса. Это еще раз подчеркивает, что «Рубин» далек от того, что хотел бы видеть Бердыев. В связи с этим очевидно, что команда сделает акцент на разрушении, «Зенит» столкнется с необходимостью взламывать насыщенную оборону.

В матче со «СКА-Хабаровск» команда Манчини продемонстрировала свою мощь на флангах и неплохой контроль над мячом. Также была заметна нацеленность на дальние удары, что, собственно, и принесло результат. Понравился костяк в центре поля в лице Паредеса и Жулиано. Складывалось ощущение, что Паредес провел в «Зените» всю жизнь. По большому счету не вписался только Ерохин, в остальном команда выглядела органично. Это говорит о том, что «Зенит» уже сейчас выглядит довольно сыгранным коллективом, несмотря на изменения в межсезонье.

Шанс «Рубина»? Конечно, стандарты и контратаки, но я не думаю, что они очень велики. Команда слишком не сыграна. Наибольшие проблемы – в центре поля, где новая тройка центральных защитников и Оздоев, который толком не получал игровой практики в «Тереке». Надо понимать, что у Бердыева сложнее задача, ведь, по сути, ему нужно объединить две команды: «Рубин» и «Ростов», тогда как Манчини нужно внедрить несколько футболистов.

Все это вместе с фактором своего поля наводит на мысль, что «Зенит» является фаворитом и одержит победу. Нет, «Рубин» не обречен, но шансов на успех немного. Оптимальным результатом для казанцев будет ничья», – сказал Бубнов.

Поединок «Зенит» – «Рубин» состоится сегодня и начнется в 17:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Бубнов Александр
Комментарии (6)
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DeutschlandUberAlles
1500718393
Трезво.
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Ванечка
1500719833
Главное не выпускать на поле Ерохина! Наверняка в центре полузащиты будет трио Гарсия-Паредес-Жулиано. В нападении сыграет Полоз, Дзюба посмотрит сегодня футбол со скамейки.
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sidul1
1500726516
Главное,что бы Дзюба не появился на поле.
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NNNN-4
1500737298
Саша! Прогнозист из тебя ...еровый ,а уж здесь ты обречен....
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