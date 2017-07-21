Дзагоев попросил замену в игре с «Локомотивом» не по причине травмы

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил, почему во втором тайме матча второго тура РФПЛ против московского «Локомотива» (1:3) пришлось заменить атакующего игрока Алана Дзагоева.

«Травмы нет. Он просто провел мало тренировок, чтобы проводить 90 минут. Сегодня использовали его по-разному. Он достаточно креативных игрок», – передает слова специалиста корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

Напомним, что в последнее время Дзагоев пропускал большие соревновательные промежутки из-за травм.

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