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    Дзагоев попросил замену в игре с «Локомотивом» не по причине травмы

    Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил, почему во втором тайме матча второго тура РФПЛ против московского «Локомотива» (1:3) пришлось заменить атакующего игрока Алана Дзагоева.

    «Травмы нет. Он просто провел мало тренировок, чтобы проводить 90 минут. Сегодня использовали его по-разному. Он достаточно креативных игрок», – передает слова специалиста корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    Напомним, что в последнее время Дзагоев пропускал большие соревновательные промежутки из-за травм.

    «Мы знаем, что у нас проблемы». Как ЦСКА неудачно меняется для чемпионства

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.07.2017 22:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 22 июля 2017, 14:22

      Карамэль

      0
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      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь 22 июля 2017, 10:30

      Хрустальный хач

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 22 июля 2017, 00:02

      Не готов,сиди на банке.А то замену мы просим...Не мужчина.

      0
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      Рейтинг: +295

      Эд1970 21 июля 2017, 23:09

      Да Дзага уже не тот(.

      0
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      Рейтинг: +1307

      Taps 21 июля 2017, 22:48

      Сдулся ...

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