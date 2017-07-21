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    «Рома» известила о переходе в клуб Милика, а через несколько секунд удалила запись

    Нападающий итальянского «Наполи» Аркадиуш Милик в скором времени может стать футболистом «Ромы». Такое суждение основывается на том, что минувшей ночью римляне на своем аккунте в Facebook разместили фото поляка в форме «волчицы», однако буквально через пару секунд пост был удален.

    Скорее всего, в публикацию была отдана заготовка новости о трансфере, который намечен на ближайшее время. Ранее никакой информации о переходе форварда в «Рому» в открытых источниках не появлялось.

    В минувшем сезоне Серии А поляк провел 17 матчей и забил пять голов.

    Источник: Twitter

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    21.07.2017 20:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 22 июля 2017, 10:17

      Ряха то пошире, чем у Милика. Иль откушал за лето ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 21 июля 2017, 21:48

      спалились уже, могли бы и объявить)

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