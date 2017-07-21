«Рома» известила о переходе в клуб Милика, а через несколько секунд удалила запись

Нападающий итальянского «Наполи» Аркадиуш Милик в скором времени может стать футболистом «Ромы». Такое суждение основывается на том, что минувшей ночью римляне на своем аккунте в Facebook разместили фото поляка в форме «волчицы», однако буквально через пару секунд пост был удален.

Скорее всего, в публикацию была отдана заготовка новости о трансфере, который намечен на ближайшее время. Ранее никакой информации о переходе форварда в «Рому» в открытых источниках не появлялось.

В минувшем сезоне Серии А поляк провел 17 матчей и забил пять голов.