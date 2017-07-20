Врач ЦСКА: «Дзагоеву нужно время, чтобы набрать свое оптимальное состояние»

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о физическом состоянии полузащитника Алана Дзагоева. Напомним, что российский хавбек пропустил Кубок конфедераций из-за повреждения задней поверхности бедра.

В матче 1-го тура РФПЛ против «Анжи» (2:0) Дзагов провел на поле 64 минуты, после чего был заменен.

«В прошедшем матче Дзагоев сыграл именно столько времени, сколько рассчитано в его программе восстановления. Думаю, еще нужно время, чтобы Алан набрал свое оптимальное состояние. Прогнозов давать не будем, будем смотреть каждый день», – сказал Керимов.