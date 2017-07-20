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    Врач ЦСКА: «Дзагоеву нужно время, чтобы набрать свое оптимальное состояние»

    Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о физическом состоянии полузащитника Алана Дзагоева. Напомним, что российский хавбек пропустил Кубок конфедераций из-за повреждения задней поверхности бедра.

    В матче 1-го тура РФПЛ против «Анжи» (2:0) Дзагов провел на поле 64 минуты, после чего был заменен.

    «В прошедшем матче Дзагоев сыграл именно столько времени, сколько рассчитано в его программе восстановления. Думаю, еще нужно время, чтобы Алан набрал свое оптимальное состояние. Прогнозов давать не будем, будем смотреть каждый день», – сказал Керимов.

    Источник: ТАСС

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    20.07.2017 14:01
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 20 июля 2017, 18:01

      Дзагоев Алан !Здоровья вам отменного и счастья здоровенного,
      благополучия каждодневного!Хоть я не болею за ЦСКА,но вы Алан большой молодец, поправляйтесь!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 20 июля 2017, 16:31

      Дзага ждем тебя в домашнем матче с Локо. Здоровья тебе Алан.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 20 июля 2017, 16:12

      Алан, возвращайся! Будешь лидером сборной на ЧМ!

      3
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 20 июля 2017, 15:59

      Алану здоровья! Он нужен сборной.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +121

      Anton-champion 20 июля 2017, 15:58

      Дзагоев,выздоравливай!Ты очень нужен сборной.Лучший полузащитник России.

      3
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      Рейтинг: +220

      mishkahaker 20 июля 2017, 15:48

      Здоровья Аланчику. Он нужен и ЦСКА и сборной.

      3
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      Рейтинг: +5113

      hunta 20 июля 2017, 15:20

      Здоровья! Один из лучших футболистов в РФПЛ....., моё мнение...

      2
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